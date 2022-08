Ne vous attendez pas au Surface Laptop Go 3 avant fin 2023

Le Laptop Go est le plus récent ajout à la gamme Surface de Microsoft, et l’appareil a jusqu’à présent tenu le coup sur deux générations.

Cela n’a pas été une énorme surprise : il s’agit essentiellement d’une version réduite du Surface Laptop principal avec des spécifications légèrement plus faibles. Mais cela se reflète dans le prix, avec des modèles d’entrée de gamme à peu près assez bon marché pour être considérés comme des ordinateurs portables économiques.

Alors que la version originale était légèrement décevante, la deuxième génération de 2022 était un pas en avant significatif. C’est facile à recommander, même s’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.

Espérons que Microsoft corrigera certaines de ces faiblesses dans la troisième génération, bien qu’il soit peu probable qu’il arrive de si tôt. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le Surface Laptop Go 3 ?

Comme vous vous en doutez, il n’y a pas de rumeurs concrètes sur la date de sortie de Surface Laptop 3 à ce stade. Cependant, les deux premières itérations peuvent fournir quelques indices :

Surface Laptop Go 2 – Juin 2022

Surface Laptop Go – Octobre 2020

Cet écart de 20 mois est plus long que ce que nous verrions généralement chez Microsoft, mais la pandémie et la pénurie mondiale de puces peuvent être à blâmer. La société a tendance à annoncer un nouveau matériel Surface en mai/juin et septembre/octobre, et ce dernier semble être un ajustement plus naturel pour le Laptop Go 3 en 2023.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de spéculations et de conjectures à ce stade. On pense que Microsoft travaille sur l’appareil, mais c’est à peu près tout ce que nous savons avec certitude.

Combien coûtera le Surface Laptop Go 3 ?

Les prix ne sont souvent pas révélés avant le lancement officiel d’un nouvel appareil Surface, mais les générations précédentes devraient servir de guide assez précis ici :

Surface Laptop Go 2 – à partir de 599,99 $ / 529 £, peut coûter jusqu’à 799,99 $ / 729 £

Surface Laptop Go – à partir de 549 $ / 549 £, peut coûter jusqu’à 899 $ / 899 £

Malgré les mises à niveau du Laptop Go 2, il était encourageant de voir que le prix restait à peu près le même. Il pourrait y avoir une légère augmentation au moment où son successeur arrivera, mais il est peu probable que Microsoft s’écarte trop – il voudra sûrement que tous les modèles restent moins chers que le Surface Laptop ordinaire.

Conception du Surface Laptop Go 3 et nouvelles rumeurs de fonctionnalités

Le Laptop Go 2 n’a été lancé qu’en juin, de sorte que la rumeur s’est déplacée vers le prochain lot d’appareils de Microsoft, qui pourrait inclure le Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5.

Cela signifie qu’il n’y a pas de nouvelles concernant le Laptop Go 3 à ce stade, mais nous avons encore une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre. Il est peu probable que Microsoft s’écarte de la formule qui a fait le succès des deux premières générations, notamment un design compact et une construction haut de gamme.

Il peut y avoir quelques ajustements à l’écran 12,4 pouces, mais il sera probablement encore plus petit que l’ordinateur portable moyen. La même chose peut être dite pour le poids de 1,16 kg, ce qui en fait l’un des PC portables les plus légers que vous puissiez acheter.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Alors, à quelles améliorations pouvez-vous vous attendre ? Nous sommes presque certains de voir de nouveaux processeurs, et ils proviendront probablement toujours d’Intel. Le Laptop Go est généralement obsolète d’une génération, ce qui fait que l’actuel 12e-gen puces un candidat fort. Si l’appareil est retardé jusqu’en 2024, faites attention au 13e-gen silicium à la place.

Mais pourrait-il également y avoir l’option d’un processeur basé sur ARM ? Ceux-ci ont été limités à la Surface Pro X jusqu’à présent, mais il y a des rumeurs (de Windows Central) selon lesquelles une puce Qualcomm alimentera certains modèles de Surface Go 4.

Microsoft concentrera probablement son expansion d’ARM sur des appareils plus abordables, faisant du Laptop Go 3 un candidat probable. Cependant, il convient de noter qu’il s’agit de pure spéculation à ce stade.

Si l’ordinateur portable Go 3 passe à ARM, cela peut donner une augmentation notable de la durée de vie de la batterie. Cela pourrait permettre à l’appareil de fournir une autonomie d’une journée sans augmenter la capacité de 41 Wh.

Espérons que Microsoft améliorera la charge de 39 W et cessera d’utiliser Surface Connect comme méthode de charge principale, mais cette dernière semble peu probable. Il serait également agréable de voir des thermiques améliorés et des touches rétroéclairées, qui restent une omission très médiatisée.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Nous mettrons à jour cet article une fois de plus sur le Surface Laptop Go 3.

