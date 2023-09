Ne vous attendez pas à une mise à niveau de Steam Deck avant « quelques années », déclare Valve

Le Steam Deck de Valve est sorti en février 2022, et il faudra quelques années avant qu’une mise à niveau pour la console de jeu portable ne soit disponible.

Interrogé sur une éventuelle mise à niveau, le concepteur du Steam Deck Pierre-Loup Griffais a déclaré à CNBC Jeudi, la société a fixé un objectif de performances qui constitue un « point idéal » pour le matériel permettant de jouer aux jeux PC actuels et qui sera stable pendant « quelques années ».

« Jusqu’à présent, je pense que c’est plutôt bon sur le plan de la puissance », a déclaré Griffals.

Regarde ça: Revue de Steam Deck 1 an 06:12

Griffals a ajouté plus de contexte à sa déclaration avec Le bordaffirmant que Valve ne veut pas augmenter les performances au détriment de la durée de vie de la batterie.

« Je ne prévois pas qu’un tel bond soit possible dans les deux prochaines années », a déclaré Griffals au média, « mais nous surveillons toujours de près les innovations dans les architectures et les processus de fabrication pour voir où les choses vont. »

Alors que le Steam Deck était loin d’être parfait au moment de sa sortie, l’ancien rédacteur en chef de CNET, Dan Ackerman, a été impressionné lorsqu’il a passé en revue les progrès de la machine un an après son lancement.

« Depuis sa sortie initiale en février de l’année dernière », a écrit Ackerman, « le Steam Deck a mis à niveau ou ajouté des fonctionnalités, notamment de meilleures performances globales, des options de refroidissement et de vitesse de ventilateur plus intelligentes, une compatibilité accrue avec un grand nombre de jeux Steam, un meilleur contrôle et un meilleur tri des éléments. votre bibliothèque de jeux, de nombreuses améliorations de l’interface utilisateur, une suspension en milieu de partie pour des arrêts rapides, de grandes améliorations pour contrôler la personnalisation et une meilleure prise en charge du stockage microSD étendu.

Depuis la sortie du Steam Deck l’année dernière, d’autres fabricants de matériel ont lancé leurs propres consoles de jeu portables, notamment Logitech G-Cloud, Asus Rog Ally et Razer Edge. En octobre, Lenovo lancera son appareil Legion Go, tandis que Sony lancera son portail PlayStation plus tard dans l’année.