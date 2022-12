Ne vous attendez pas à un marquage par un homme de Lionel Messi en demi-finale, dites la Croatie

La Croatie ne tentera pas d’arrêter la superstar argentine Lionel Messi en le marquant, mais se concentrera plutôt sur l’immobilisation de toute l’équipe lors de leur demi-finale de Coupe du monde mardi, ont-ils déclaré.

La Croatie tente de se qualifier pour la finale de la deuxième Coupe du monde consécutive après avoir perdu lors du match vitrine de 2018 contre la France.

Ils ont surpris les favoris du tournoi, le Brésil, en quart de finale après avoir marqué un but en prolongation, mais ont creusé profondément pour rebondir avec un égaliseur tardif et forcer une séance de tirs au but qu’ils ont fini par gagner.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Nous n’avons pas encore de plan précis pour arrêter Messi et nous ne nous concentrons généralement pas sur l’arrêt d’un joueur mais de toute l’équipe”, a déclaré l’attaquant Bruno Petkovic lors d’une conférence de presse dimanche.

«Nous allons essayer de les arrêter en équipe et non avec un marquage d’homme. L’Argentine n’est pas seulement Messi, elle a un certain nombre de grands joueurs. Nous devons arrêter toute l’équipe d’Argentine”, a-t-il déclaré.

Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a jusqu’à présent été le moteur des Argentins, qui ont également eu besoin de pénalités après avoir gaspillé une avance de deux buts contre les Néerlandais en quart de finale.

Avec aucun joueur suspendu et aucun problème de blessure après le retour du défenseur croate Borna Sosa, l’équipe de Zlatko Dalic déborde de confiance et est prête pour plus.

Leur milieu de terrain composé du capitaine Luka Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic sera la clé pour dicter le rythme, comme ils l’ont fait contre le Brésil, et le défenseur Josip Juranovic a déclaré que les trois étaient tout à fait fiables.

“Mateo, Luka et Marcelo sont les meilleurs milieux de terrain croates de l’histoire. Je ne pense pas que cela puisse être répété. Lorsque vous leur passez le ballon, c’est plus sûr que d’avoir votre argent en banque”, a déclaré le défenseur.

Le super-sub Petkovic a marqué l’égalisation à la 117e minute contre le Brésil pour forcer les tirs au but, la Croatie ayant désormais remporté les quatre fusillades auxquelles elle a participé lors des Coupes du monde.

“Je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas des footballeurs professionnels peuvent réussir des tirs au but”, a déclaré Petkovic. “La différence est à quel point vous êtes mentalement fort. Il y a une énorme pression que vous n’avez jamais ressentie auparavant. .”

Le gardien Dominik Livakovic a sauvé un tir au but contre le Brésil après en avoir également sauvé trois lors de leur huitième de finale de tirs au but contre le Japon.

Mais c’est l’égalisation spectaculaire de Petkovic après la prolongation du Brésil qui les a menés à la fusillade.

“Je prends de plus en plus conscience de l’ampleur de cet objectif chaque jour qui passe”, a déclaré Petkovic. “Peut-être que je vivrai quelque chose de similaire en demi-finale ou au-delà.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici