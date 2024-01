Ne vous attendez pas à revoir Kadarius Toney dans l’uniforme des Chiefs

Le match de championnat de l’AFC est en cours. Patrick Mahomes et Lamar Jackson ont tous deux apposé leur empreinte sur le jeu avec des jeux incroyables. Cette confrontation entre le Chefs de Kansas City et Corbeaux de Baltimore pourrait très bien être un incontournable. Cependant, aucun visage familier ne participera. Pour la troisième fois dans ces séries éliminatoires, Kadarius Toney a été déclaré inactif.

Depuis que la pénalité de hors-jeu offensif a été entendue dans le monde entier, il n’a été actif que pendant un seul match pour les Chiefs depuis leur défaite lors de la 14e semaine contre les Billets de buffle. La semaine suivante, il a laissé tomber une balle qui a conduit à un choix de six. Toney figure sur le rapport de blessure avec une blessure à la hanche et à la cheville. Une « raison personnelle » était jointe pour le match de championnat de l’AFC : sa fille nouveau-née était livré samedi soir selon Mike Florio de Pro Football Talk. Aujourd’hui, Toney s’est rendu sur Instagram Live pour dire à tous ceux qui souhaitent l’écouter qu’il est en bonne santé.

Si ce n’était pas déjà évident, les Chiefs ont gaspillé un choix de troisième ronde lorsqu’ils l’ont échangé la saison dernière. Le Géants de New York a sélectionné Toney avec un choix tardif de première ronde lors du repêchage 2021. C’est un joueur extrêmement talentueux, mais les Giants l’ont abandonné après moins de deux saisons parce qu’ils ne pouvaient pas lui faire confiance pour être un professionnel.

Les Chiefs cherchaient à ajouter une certaine explosion à leur corps de receveurs larges la saison dernière. Ajouter un talent de première ronde à de la valeur est le type de mesure que les grandes organisations peuvent prendre. N’ayant pas raté un match de championnat de l’AFC depuis la première année de Toney en Floride, les Chiefs pensaient avoir l’infrastructure nécessaire pour tirer le meilleur parti d’un jeune et talentueux joueur qui est également un peu immature.

Au cours de la saison 2023, Toney a capté 27 passes et en a perdu cinq. Il y a eu six matchs au cours desquels il a enregistré une réception ou moins. Les Chiefs l’ont déclaré inactif pour les trois derniers matchs de la saison régulière, ainsi que pour tous leurs matchs éliminatoires.

La libération de Toney pendant l’intersaison entraînerait une perte de plafond de 2,5 millions de dollars, mais les Chiefs n’ont pas d’autres options. Il a rejoint son équipe actuelle alors qu’ils se préparaient à disputer le plus gros match de la saison. Si Toney n’est effectivement pas blessé, alors la seule personne à blâmer pour le fait qu’il n’ait pas porté l’uniforme pendant plus d’un mois est lui-même. Il a joué au football de manière bâclée et tous ses talents athlétiques ne sont pas apparus sur le tableau d’affichage ou dans les scores cette saison.

À moins que Toney, Andy Reid, Patrick Mahomes et Brett Veach n’aient un véritable cœur à chauffer et puissent élaborer un plan pour aider le jeune receveur à devenir un contributeur positif à l’offensive, il doit partir. Et je ne vois aucune équipe vouloir abandonner un atout pour un joueur que même les Chiefs ne pouvaient pas réparer.