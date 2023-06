Ne vous attendez pas à des visages tiers pour l’Apple Watch

Les vice-présidents de Cupertino, Kevin Lynch et Deidre Caldbeck, ont confirmé que les cadrans de montre tiers pour l’Apple Watch ne sont pas quelque chose qu’Apple envisage. Le couple a rejoint les médias suisses TagesAngzeiger pour une interview.

Parce que le cadran de la montre est en fait l’écran d’accueil de la montre, Apple préfère qu’il soit propriétaire. La paire a illustré qu’Apple ne serait pas en mesure de garantir que le cadran de la montre tierce continuerait à fonctionner correctement après une mise à jour logicielle.

Les deux ont également partagé que la décision de changer la simple pression sur la couronne numérique du sélecteur d’application au centre de contrôle était motivée par les commentaires des utilisateurs. Les gens veulent avoir un accès immédiat au centre de contrôle et cela en crée un. Une double pression ouvre le sélecteur d’application.

Le grand passage au système de widgets Smart Stack dans WatchOS 10 a également été influencé par les commentaires des utilisateurs.

Enfin, la paire a abordé Force Touch – la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs d’appuyer plus fort pour accéder à plus d’informations dans les premières montres Apple. Apple avait besoin de Force Touch en raison des écrans plus petits de ses montres précédentes, mais avec l’augmentation de la taille, la société a trouvé de meilleurs moyens d’afficher les informations, rendant Force Touch redondant.

