Ne vous attendez pas à des scores élevés aux championnats d’Europe, déclare le manager de haute performance de Pistol Team

Ronak Pandit, le manager de haute performance de l’Inde dans la discipline des pistolets, se rendra à Zagreb à la fin de ce mois pour suivre la formation des tireurs de pistolets olympiques.

« Je n’ai pas pu accompagner l’équipe nationale qui est partie pour la Croatie la semaine dernière en raison de problèmes familiaux, mais j’ai demandé un visa et je partirai le plus tôt possible », a déclaré Pandit à IANS depuis Mumbai.

L’Inde a remporté cinq places de quota olympique dans les épreuves de pistolet et huit dans le fusil. Deux tireurs de skeet ont également des billets pour le Japon.

L’équipe de tir au pistolet se compose d’Abhishek Verma, Saurabh Chaudhary, Manu Bhaker, Rahi Sarnobat et Yashaswini Singh.

Pandit, un ancien tireur de pistolet international, a déclaré qu’il voulait des commentaires des cinq tireurs sur ce qu’ils ont fait au cours des 45 derniers jours après la Coupe du monde en mars, car il n’y avait pas de camp national.

«La rétroaction est importante pour aller de l’avant. Nous ne pouvons pas changer l’équipement avec seulement deux mois pour les Jeux olympiques. Il n’y aura pas de changements majeurs dans le programme de formation, mais ce que nous pouvons faire, c’est effacer les défauts mineurs qui se sont glissés par inadvertance pendant la formation », a-t-il ajouté.

Actuellement, l’entraîneur de pistolet Ved Prakash est avec l’équipe à Zagreb, tandis que l’expert étranger Pavel Smirnov, qui n’a pas pu accompagner l’équipe en Croatie la semaine dernière en raison d’un problème de visa, devrait rejoindre l’équipe cette semaine.

Pandit a déclaré que l’équipe nationale participera aux Championnats d’Europe de tir, à partir du 21 mai à Osijek, dans la catégorie Score minimum de qualification (MQS) afin qu’il n’y ait pas de pression pour performer à un niveau optimal.

«Il y a eu une longue pause dans la formation. La compétition européenne fera office de match d’entraînement alors que le tireur au pistolet Rahi Sarnobat vient de se remettre de Covid-19. Nous ne nous attendons pas à tirer des scores élevés dans les championnats d’Europe », a déclaré Pandit.

Après les championnats d’Europe, l’équipe indienne se préparera pour la Coupe du monde à partir du 21 juin à Zagreb. «Ce sera une autre bonne occasion de perfectionner les compétences compétitives», a-t-il ajouté.

