Ne vous attendez pas à des dépenses de style Chelsea: l’incertitude hors du terrain menace la reconstruction nécessaire de Liverpool

Saison de transition. Reconstruire. Révision. Des mots à la mode qui entourent actuellement le Liverpool FC.

Jurgen Klopp doit maintenant faire ce qu’il n’a jamais fait auparavant et reconstruire sa propre équipe pour obtenir un succès continu.

Mais il y a quelques points de friction majeurs à Anfield pour que cela se produise.

Premièrement, l’homme chargé de superviser les accords de transfert, le directeur sportif du club, Julian Ward, purge son préavis avant un départ estival.

Ward n’occupe ce poste que depuis l’été dernier, l’ancien directeur sportif, Michael Edwards, ayant annoncé son intention de quitter le club l’année précédente, Ward, qui était l’assistant d’Edwards, augmentant ses fonctions au fil du temps.

Il n’y aura pas de période de transition de ce type cette fois, le départ de Ward étant un choc. “C’était une surprise quand Julian me l’a dit”, a admis Klopp le mois dernier. “Mais nous travaillons tout à fait normalement ensemble jusqu’au jour de son départ.”

Les transferts, et en effet les contrats, peuvent être et seront toujours effectués, mais il n’est pas idéal que l’homme dont le travail consiste à effectuer les transferts ait remis son congé et qu’un successeur soit nécessaire.

Ensuite, il y a la personne qui est à la tête d’une équipe de six analystes dont le travail consiste à identifier de nouvelles recrues, le Dr Ian Graham, qui a également remis son congé et quittera également le club cet été.

Ensuite, il y a “l’homme qui dirige Liverpool”, Mike Gordon de FSG, qui s’est retiré de son rôle dans la gestion quotidienne du club. Un homme qui a, aurait exprimé ses inquiétudes quant au fait que le club ne puisse pas rivaliser financièrement (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec des joueurs comme le PSG, Man City et Newcastle.

Et puis, enfin, il y a les propriétaires réels, Fenway Sports Group, qui ont déclaré publiquement qu’ils cherchaient à investir dans le club et officieusement ouverts à une vente complète du club.

Pour résumer, la personne chargée de jouer un rôle important dans l’identification d’une signature potentielle, la personne responsable de la signature et les personnes chargées de payer pour la signature signifient toutes effectivement leur préavis.

Une telle incertitude ne peut être utile à un moment où le club se bat sur le terrain pour rivaliser avec des clubs soutenus par une extrême richesse.

Si vous êtes une signature potentielle, vous demandez-vous si les nouveaux propriétaires pourraient souhaiter un changement de direction et vous demandez donc si Jurgen Klopp sera votre manager ? Peu probable, mais encore une fois, c’est l’incertitude.

Pas de reconstruction à la Chelsea

Ce week-end, Liverpool affronte Chelsea. C’est une rivalité qui, à l’ère moderne, remonte au dernier jour de la saison 2002/03 et à un match surnommé le match “20 millions de livres sterling” (oui, 20 millions de livres sterling étaient alors l’énorme somme d’argent impliquée dans la qualification de la Ligue des champions) . Chelsea a gagné, s’est qualifié pour la Ligue des champions devant Liverpool, et a fait entrer Roman Abramovich et toutes ses richesses. L’histoire de la Premier League a changé à jamais.

Quatre ans plus tard, Liverpool a changé de propriétaire lorsque le propriétaire de l’époque, David Moores, s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus rivaliser avec le nouveau pouvoir d’achat de Chelsea. Comment l’histoire se répète.

Chelsea de 2023 est à nouveau sous un nouveau propriétaire avec l’Américain Todd Boehly, qui dépense énormément, un homme qui semble déterminé à se moquer des règles du fair-play financier qui ont autrefois attiré FSG à posséder un club de Premier League.

Boehly pourrait “gagner la fenêtre de transfert” et certains fans semblent tout aussi heureux, sinon plus heureux, de le faire que de gagner de vrais matchs de football. Qu’importe la 10e place en championnat alors que tu viens de signer ta 14e signature de la saison ?!

Une blague, bien sûr, mais de plus en plus dans le football moderne, il semble que l’obsession des transferts l’emporte de loin sur le football réel. La reconstruction de Liverpool, quand elle se produira, ne sera pas comme celle de Chelsea – et probablement pour de bonnes raisons.

Et tandis que certains fans de Liverpool pourraient être pardonnés de regarder avec des yeux envieux les nouvelles recrues somptueuses de Chelsea, il y a aussi ceux qui se souviennent de la propriété de Tom Hicks et George Gillett et comprennent en fait à quel point le Liverpool FC était sur le point d’entrer dans l’administration (si vous ‘ Je ne suis pas sûr, lisez le livre de Brian Reade, Epic Swindle)

La FSG a toujours insisté sur le fait que le Liverpool FC fonctionnerait comme une entreprise autonome, autonome. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas risquer l’avenir du club en le mettant en péril financièrement – ce qui, pourrait-on dire, est assez juste. Le dernier rapport de Deloitte Money League indique que le Paris Saint Germain dépense 111% (oui, 111%) de son chiffre d’affaires en salaires – et c’est pour la période comptable précédant la signature de son nouveau contrat par Kylian Mbappe. Tous les clubs ne sont pas gérés de manière financièrement raisonnable. C’est ce contre quoi Liverpool et d’autres rivalisent.

Ce que le FSG doit faire maintenant, cependant, c’est clarifier la propriété du club de football.

Ils doivent également nommer un directeur sportif dès que possible afin qu’une période de passation de pouvoir puisse être mise en place avant le départ de Julian Ward.

Et ils doivent s’assurer que, si le club est vendu en totalité, les nouveaux propriétaires ont raison pour le Liverpool FC – des propriétaires qui comprennent le club de football, la ville, ses supporters et sa communauté. C’est peut-être la partie la plus difficile que de trouver quelqu’un avec 4 milliards de livres sterling à dépenser.

Matt Ladson est le rédacteur en chef de C’est Anfield (s’ouvre dans un nouvel onglet)