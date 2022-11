Ne vous attendez pas à ce que Poutine tombe de sitôt, selon un responsable occidental

Vladimir Vladimirovitch Poutine est président de la Russie depuis 2012.

Les observateurs russes qui s’attendaient à ce que Poutine règne jusqu’en 2036 disent qu’il a été affaibli par l’invasion de l’Ukraine.

Il n’a pas dit s’il se présenterait à nouveau ou non à la prochaine élection présidentielle russe prévue en 2024.

Le président Vladimir Poutine a été affaibli par sa décision d’envahir l’Ukraine, mais un changement de pouvoir au sommet de la Russie est peu probable en raison de la nature autocratique de son système politique, a déclaré mercredi un responsable occidental.

Poutine, le plus ancien chef suprême du Kremlin depuis Josef Staline, a dominé la Russie pendant près de 23 ans depuis que Boris Eltsine lui a donné la mallette nucléaire le dernier jour de 1999.

Après les changements apportés à la constitution en 2020, certains observateurs de la Russie s’attendaient à ce que Poutine règne jusqu’en 2036. Mais l’invasion de l’Ukraine le 24 février a changé les perceptions.

“Il a été affaibli par cette erreur vraiment catastrophique”, a déclaré le responsable occidental, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat afin de s’exprimer librement. “Nous voyons l’armée russe humiliée sur le champ de bataille par l’Ukraine.”

Le responsable a déclaré que la guerre avait renforcé le statut d’État ukrainien et provoqué un nouvel élargissement de l’alliance militaire de l’OTAN, affaiblissant ainsi Poutine, qui a eu 70 ans le 7 octobre.

“Les gens peuvent voir qu’il a fait une grosse erreur”, a déclaré le même responsable. “Ils (les Russes) n’avaient pas de plan B – ils pensaient que cela allait être vraiment facile.”

“Cela doit signifier que les gens parlent davantage de succession, ils parlent davantage de ce qui vient ensuite, ils imaginent une vie au-delà. Mais ce que je ne fais pas, c’est suggérer que c’est pour bientôt.”

Bien qu’il soit peu probable qu’il y ait un changement de chef du Kremlin prochainement, le responsable a déclaré que le milieu des années 2020 commençait à sembler “plus intéressant”.

La prochaine élection présidentielle prévue en Russie aura lieu en 2024. Poutine n’a pas encore dit s’il se représentera ou non.

Le Kremlin, qui a refusé de commenter immédiatement les commentaires du responsable occidental, a déclaré que Poutine était de loin le politicien le plus populaire de Russie et avait remporté quatre élections présidentielles.

Poutine a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir lancé ce qu’il appelle “l’opération spéciale” de la Russie contre l’Ukraine et décrit la guerre comme un moment décisif lorsque la Russie a finalement résisté à une hégémonie occidentale arrogante après des décennies d’humiliation au cours des années qui ont suivi la chute de 1991 du Union soviétique.

Après que l’Occident ait imposé les sanctions les plus sévères de l’histoire moderne à Moscou en raison de la guerre, Poutine dit que la Russie se tourne vers l’Asie, et en particulier la Chine, après des siècles à considérer l’Occident comme le creuset de la croissance économique et de la technologie.

Guerre d’Ukraine

La guerre en Ukraine a tué des dizaines de milliers de personnes et déclenché la plus grande confrontation avec l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque les superpuissances de la guerre froide se sont rapprochées de la guerre nucléaire.

Les forces ukrainiennes et russes se préparent à l’hiver alors que les températures commencent à baisser, et la guerre devrait continuer à être “un conflit long, difficile et sanglant”, a déclaré le responsable.

Après l’ordre de mobilisation partielle de Poutine le 21 septembre, au moins 400 000 Russes ont quitté le pays en plus de l’exode des Russes qui sont partis peu après l’ordre d’invasion, a déclaré le responsable.

L’économie russe, ont-ils dit, se contracterait d’au moins 4,5 % en 2022 et se contracterait également l’année prochaine, a déclaré le responsable.

“Les chiffres masquent une distorsion vraiment importante de l’économie en raison du passage à la production de guerre”, ont-ils déclaré.

Le responsable a ajouté qu’il n’y avait aucun signe, pour l’instant, que la Russie était prête à négocier sérieusement sur l’Ukraine.

“Cela va continuer à être un conflit long, difficile et sanglant.”