Ne vous attendez pas à ce que l’espérance de vie humaine augmente beaucoup plus, selon un chercheur

NEW YORK — L’humanité atteint la limite supérieure de l’espérance de vie, selon une nouvelle étude.

Les progrès de la technologie médicale et de la recherche génétique – sans parler du plus grand nombre de personnes atteignant l’âge de 100 ans – ne se traduisent pas par des augmentations marquées de la durée de vie globale, selon les chercheurs qui ont constaté une diminution de la longévité dans les pays où la population vit le plus longtemps.

« Nous devons reconnaître qu’il y a une limite » et peut-être réévaluer les hypothèses sur le moment où les gens devraient prendre leur retraite et le montant d’argent dont ils auront besoin pour vivre leur vie, a déclaré S. Jay Olshansky, chercheur à l’Université de l’Illinois à Chicago et auteur principal de l’ouvrage. l’étude publié lundi par la revue Nature Aging.

Mark Hayward, un chercheur de l’Université du Texas non impliqué dans l’étude, l’a qualifié de « ajout précieux à la littérature sur la mortalité ».

« Nous atteignons un plateau » dans l’espérance de vie, a-t-il reconnu. Il est toujours possible qu’une avancée majeure puisse pousser la survie à de plus hauts sommets, « mais nous n’en avons pas actuellement », a déclaré Hayward.

Quelle est l’espérance de vie ?

L’espérance de vie est une estimation du nombre moyen d’années qu’un bébé né au cours d’une année donnée peut espérer vivre, en supposant que les taux de mortalité à cette époque restent constants. Il s’agit de l’une des mesures sanitaires les plus importantes au monde, mais elle est également imparfaite : il s’agit d’une estimation instantanée qui ne peut pas tenir compte des pandémies mortelles, des remèdes miracles ou d’autres développements imprévus qui pourraient tuer ou sauver des millions de personnes.

Dans la nouvelle recherche, Olshansky et ses partenaires de recherche ont suivi les estimations de l’espérance de vie pour les années 1990 à 2019, tirées d’une étude. base de données administré par l’Institut Max Planck de recherche démographique. Les chercheurs se sont concentrés sur huit des endroits au monde où les gens vivent le plus longtemps : l’Australie, la France, Hong Kong, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, l’Espagne et la Suisse.

Les États-Unis ne figurent même pas dans le top 40. Mais ils ont également été inclus « parce que nous vivons ici » et en raison d’estimations audacieuses passées selon lesquelles espérance de vie aux USA pourrait augmenter considérablement au cours de ce siècle, a déclaré Olshansky.

Qui vit le plus longtemps ?

Les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes et l’espérance de vie continue de s’améliorer, mais à un rythme plus lent, ont découvert les chercheurs. En 1990, l’amélioration moyenne était d’environ 2 ans et demi par décennie. Dans les années 2010, c’était un an et demi – et presque zéro aux États-Unis.

Les États-Unis sont plus problématiques car ils sont plus durement touchés par une série de problèmes qui tuent des gens avant même qu’ils n’atteignent un âge avancé, notamment les surdoses de drogue, les fusillades, l’obésité et les inégalités qui font qu’il est difficile pour certaines personnes d’obtenir des soins médicaux suffisants.

Mais dans un calcul, les chercheurs ont estimé ce qui se passerait dans les neuf endroits si tous les décès avant 50 ans étaient éliminés. Au mieux, l’augmentation n’était que d’un an et demi, a déclaré Olshansky.

Eileen Crimmins, experte en gérontologie à l’Université de Californie du Sud, a déclaré dans un courrier électronique qu’elle était d’accord avec les conclusions de l’étude. Elle a ajouté : « Pour moi personnellement, le problème le plus important est la position relative lamentable et déclinante des États-Unis. »

Pourquoi l’espérance de vie ne pourra peut-être pas augmenter éternellement

L’étude suggère qu’il y a une limite à la durée de vie de la plupart des gens, et nous l’avons presque atteinte, a déclaré Olshansky.

« Nous retirons de moins en moins de vie de ces technologies qui prolongent la durée de vie. Et la raison en est que le vieillissement fait obstacle », a-t-il déclaré.

Il peut sembler courant d’entendre parler d’une personne vivant jusqu’à 100 ans – l’ancien président américain Jimmy Carter franchir cette étape la semaine dernière. En 2019, un peu plus de 2 % des Américains ont atteint l’âge de 100 ans, contre environ 5 % au Japon et 9 % à Hong Kong, a déclaré Olshansky.

Il est probable que le nombre de centenaires augmentera dans les décennies à venir, estiment les experts, mais cela est dû à la croissance démographique. Le pourcentage de personnes atteignant 100 ans restera limité, probablement avec moins de 15 % de femmes et 5 % d’hommes atteignant cette limite dans la plupart des pays, a déclaré Olshansky.

