Ne vous attendez pas à ce que les règles de masquage changent du jour au lendemain

Les acheteurs et les clients verront probablement peu de changements immédiats, voire aucun, dans les politiques des entreprises en matière de distanciation sociale et de port de masque lorsqu’ils se dirigent vers l’épicerie ou pour manger, malgré les nouvelles recommandations de santé publique des Centers for Disease Control and Prevention.

« Dans l’ensemble, ce qui va probablement se passer n’est rien », a déclaré Joel Bines, co-leader mondial de la pratique de vente au détail au cabinet de conseil AlixPartners. « La plupart des détaillants vont choisir de continuer à faire ce qu’ils font. »

Le CDC a publié jeudi des directives mises à jour, affirmant que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter un masque ou de rester à 6 pieds de distance dans la plupart des contextes. Cela a marqué un point d’inflexion dans la pandémie de Covid, ouvrant la voie à un certain degré de normalité lors des rassemblements extérieurs et intérieurs. La décision intervient comme près de 59% de tous les adultes américains avoir reçu au moins une dose de vaccin, jeudi.

Pourtant, pour les grands détaillants, le calcul est différent. Beaucoup, y compris Target, Home Depot, Gap et Ulta Beauty, ont déclaré qu’ils maintiendraient leurs précautions en cas de pandémie et continueraient à suivre les développements dans les semaines et les mois à venir. Certains ont déclaré dans les déclarations de la société qu’ils étaient toujours en train de réviser les directives. D’autres ont souligné l’importance de la sécurité, d’autant plus que certains clients et employés n’ont pas été vaccinés contre Covid et que les enfants de moins de 12 ans n’y ont pas droit.

«Nous sommes conscients des directives mises à jour du CDC publiées aujourd’hui et évaluons activement les implications de ces directives mises à jour pour nos invités et associés, en gardant la santé et la sécurité comme notre priorité absolue», a déclaré Ulta dans un communiqué de la société.

Le commerçant Joe a rompu avec la tendance. Dans une déclaration sur son site Web, l’épicier a déclaré qu’il encourageait les clients à suivre les directives des responsables de la santé – y compris les directives du CDC selon lesquelles les clients qui sont entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masque pour faire leurs courses. La société n’a toutefois pas précisé comment elle vérifierait le statut vaccinal des clients et a déclaré qu’elle maintiendrait d’autres mesures telles que le nettoyage supplémentaire et les contrôles de bien-être du personnel.

Starbucks et Kroger n’ont pas immédiatement reçu de réponse aux directives mises à jour du CDC, mais avaient toujours des avis dans les magasins et sur leurs sites Web concernant les exigences en matière de masques.

Dans des déclarations, les dirigeants de la National Retail Federation et de la Retail Industry Leaders Association ont déclaré que la sécurité des clients et des employés restera une priorité.

Lisa LaBruno, vice-présidente exécutive senior des opérations de vente au détail et de l’innovation de RILA, a encouragé les gens à continuer à suivre les règles des entreprises privées.

«Nous exhortons tous les clients au détail et les invités à suivre les protocoles de sécurité d’un magasin, y compris le port d’un masque et la distanciation sociale», a-t-elle déclaré. « Les travailleurs de première ligne méritent ce respect. Les détaillants encouragent les clients qui ne veulent pas porter de masque à faire des achats en ligne ou via des offres de ramassage en bordure de rue. »

Larry Lynch, vice-président principal de la science et de l’industrie à la National Restaurant Association, a déclaré que les opérateurs devront travailler avec les autorités de réglementation nationales et locales pour s’assurer qu’ils respectent les autres mandats en place. Lynch a déclaré que le groupe commercial ne mettrait pas immédiatement à jour ses prévisions d’exploitation pour Covid-19, mais il est encouragé par la recommandation du CDC alors que l’industrie cherche à se remettre de la crise.

Bines d’AlixPartners a déclaré que les détaillants et les restaurants ont un défi opérationnel majeur: ne pas avoir de «preuve visible» de qui est ou non vacciné lorsqu’une personne franchit la porte. Il a déclaré que la plupart ne souhaitaient pas vérifier le statut vaccinal des clients, car cela pouvait sembler politique ou intrusif.

De plus, a-t-il ajouté, ils doivent jongler avec d’autres facteurs, tels que les mandats de masque qui varient selon les États et les localités et les problèmes de santé des clients et de leur propre main-d’œuvre.

« Il est peu probable que vous assistiez à un déroulement rapide des protocoles Covid – le [social distancing] des autocollants, du plexiglas et ainsi de suite – indépendamment de ce que le CDC a dit aujourd’hui parce que la plupart des détaillants adopteront l’approche «mieux vaut prévenir que guérir» pour faire face à cela », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il y avait un changement que les consommateurs pourraient voir: les détaillants pourraient adopter un langage plus doux sur les panneaux affichés sur les portes de leurs magasins ou dans les allées. Au lieu de dire que les masques sont nécessaires, il a déclaré que les entreprises pourraient modifier le libellé pour avoir plus de nuances – par exemple en demandant de porter des masques par respect pour les autres clients ou par gentillesse envers les employés.

Ce changement pourrait également atténuer les tensions avec les clients qui s’opposent aux mandats et sont peut-être plus ouverts aux masques par courtoisie, a-t-il déclaré.

« C’est un peu plus facile pour eux maintenant parce que ce n’est pas aussi polarisé », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas aussi noir et blanc. C’est maintenant » Nous aimerions encourager le port du masque pour le bénéfice de nos employés, pour le bénéfice des uns et des autres, alors que nous sommes dans cette période incertaine. « »

Certaines entreprises – principalement celles orientées vers les sites extérieurs – ont abandonné les exigences en matière de masques ou ont déclaré qu’elles pourraient le faire bientôt. Hersheypark a déclaré dans un tweet jeudi que les couvertures du visage et la distance sociale ne seraient pas nécessaires pour les invités entièrement vaccinés. Le parc d’attractions de Pennsylvanie a suivi avec un message vendredi matin, disant qu’il appartiendra aux clients d’appliquer la politique pour eux-mêmes.

« Pour le moment, nous comptons sur nos clients pour suivre avec précision les directives en fonction de leur statut vaccinal », a-t-il déclaré.

Pourtant, tous n’ont pas applaudi la décision. L’un des principaux syndicats d’épiceries du pays, les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, a déclaré une fois de plus que les travailleurs de première ligne du commerce de détail seront mis dans une situation difficile car ils interagissent avec de nombreux étrangers et devraient aider à faire appliquer les règles.

« Des millions d’Américains font ce qu’il faut et se font vacciner, mais les travailleurs essentiels sont toujours obligés de jouer au masque de la police pour les acheteurs non vaccinés et refusent de suivre les mesures de sécurité COVID locales », a déclaré Marc Perrone, président international du syndicat, dans un communiqué. . «Sont-ils censés devenir maintenant la police de vaccination?»

– CNBC Amelia Lucas, Sarah Whitten et Nadine El-Bawab contribué à cette histoire.