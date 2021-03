Les États-Unis et la Chine ont tenu une réunion enflammée à Anchorage, en Alaska, le 18 mars. Cela suggère que les deux pays ne seront pas amicaux de sitôt. | Frederic J.Brown / AFP via Getty Images

Les relations américano-chinoises sont dans le caniveau. Les experts disent que Biden ne devrait pas essayer de résoudre ce problème.

Si la première réunion entre l’administration Biden et les responsables chinois la semaine dernière a mis en évidence quelque chose, c’est qu’il est peu probable que les États-Unis et la Chine soient amicaux dans les années à venir.

Les vues des deux parties sur la façon dont le monde devrait fonctionner sont diamétralement opposées – et la concurrence plus que la coopération guidera la manière dont Washington et Pékin interagiront pendant longtemps.

Le secrétaire d’État américain Tony Blinken a déclaré à ses homologues chinois lors de la réunion d’Anchorage, en Alaska, que l’administration Biden n’accepterait pas un système international qui fonctionne sur le concept de pouvoir de Pékin, qu’il a décrit comme «un monde dans lequel les gagnants prennent tout. » Cela, a déclaré le plus haut diplomate américain, «serait un monde beaucoup plus violent et instable pour nous tous».

Mais Yang Jiechi, le plus haut responsable des affaires étrangères de la Chine, a rejeté le fait que la Chine devrait se conformer à «l’ordre international fondé sur des règles» soutenu par les États-Unis, préconisé par Blinken, qui, selon Yang, est également «préconisé par un petit nombre de pays». Au lieu de cela, Yang a affirmé qu’il était «important pour nous tous de nous rassembler pour construire un nouveau type de relations internationales, garantissant l’équité, la justice et le respect mutuel».

Le fossé béant entre les deux parties le montre clairement: «C’est la bataille pour le système international», m’a dit Elizabeth Economy, spécialiste de la Chine au Hoover Institute de l’Université de Stanford. «Le défi», a-t-elle ajouté, est «fondamental».

C’est pourquoi, même si la discorde entre les deux pays est plus forte maintenant qu’elle ne l’a été depuis des décennies, la plupart des experts à qui j’ai parlé ont déclaré que l’administration Biden ne devrait pas essayer d’améliorer les relations avec la Chine. Washington devrait plutôt faire pression sur Pékin sur des questions telles que les droits de l’homme, l’agression militaire, la coercition économique et bien plus encore. Rien de moins, selon les experts, inviterait implicitement la Chine à parcourir le monde.

Des progrès peuvent encore être réalisés malgré les tensions. Là où les intérêts s’alignent – sur le changement climatique, la Corée du Nord, l’Afghanistan et d’autres questions – les deux parties peuvent trouver un terrain d’entente. Mais Zack Cooper de l’American Enterprise Institute m’a dit que la coopération pour la coopération ne devrait pas être le résultat souhaité. «L’objectif devrait être une relation axée sur les résultats», a-t-il déclaré. « Quel est le point de discussion si nous ne résolvons aucun des problèmes? »

Les experts ont déclaré que ce n’était pas tout à fait une nouvelle guerre froide, même si cela pouvait en avoir l’air. C’est parce que les véritables points de friction concernent le commerce, la technologie et les règles du cyberespace plutôt que la menace d’anéantissement nucléaire.

Il s’agit d’une rivalité de superpuissance pour une nouvelle ère – et elle va probablement s’aggraver avant de s’améliorer.

« La relation s’est détériorée au pire point que j’ai vu au cours des deux dernières décennies », a déclaré Economy. Bien que les liens n’aient pas atteint le fond, «nous avons des conflits dans presque tous les domaines politiques».

L’engagement avec la Chine n’a pas fonctionné. Biden poursuit une correction de cap.

L’engagement avec la Chine, c’est-à-dire un dialogue cohérent et significatif sur des domaines d’intérêt mutuel, a défini les relations Washington-Pékin depuis l’ère Nixon. Il y a eu un accord bipartite à ce sujet aux États-Unis et les récents présidents George W. Bush et Barack Obama ont tous deux abordé Pékin de cette manière.

Tous deux voulaient que la Chine devienne une «partie prenante responsable». C’est un terme merveilleusement bancal de Washington qui signifie surtout qu’ils espéraient que Pékin en viendrait à se conformer aux règles du jeu mondiales sur tout, du commerce aux affaires militaires en passant par les relations internationales, alors même que le pays avait acquis un pouvoir immense.



Jeff Gritchen / Digital First Media / Registre du comté d’Orange via Getty Images Henry Kissinger, secrétaire d’État du président Richard Nixon, regarde une vidéo du voyage de Nixon en Chine alors qu’il visite une exposition lors de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque Nixon à Yorba Linda, Californie, le 14 octobre 2016.

Au lieu d’intimider ou de menacer la Chine de la forcer à cesser de faire des choses comme tricher sur les règles du commerce international, voler la propriété intellectuelle d’autres pays et violer gravement les droits de l’homme dans son pays (entre autres), la stratégie consistait à développer des liens économiques étroits avec la Chine. et l’encourager à s’intégrer davantage dans l’économie mondiale. L’espoir était que cela conduirait Pékin à commencer à agir de manière plus responsable par lui-même, car il serait dans son intérêt de le faire.

Cela ne s’est pas produit, cependant. Au lieu de cela, la Chine sous le président Xi Jinping est devenue plus autoritaire en interne et beaucoup plus agressive sur la scène mondiale.

Parmi de nombreux actes, la Chine a placé de force environ 2 millions de musulmans ouïghours dans des camps de concentration, dépouillé Hong Kong de sa démocratie et transformé Taiwan en un point d’éclair mondial qui pourrait éclater en un conflit beaucoup plus vaste.

Et son comportement agressif envers les États-Unis et ses intérêts se poursuit. Pékin a volé des secrets technologiques et personnels américains à son propre avantage, a contrarié les alliés américains dans la mer de Chine méridionale, tué ou emprisonné plus d’une douzaine d’informateurs américains et pris des millions d’emplois aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. Plus récemment, la Chine aurait piraté l’agence de paie américaine.

L’administration Trump a alors estimé qu’il était temps pour les États-Unis de corriger leur cap. «Que doit montrer le peuple américain maintenant, 50 ans après son engagement avec la Chine?» Le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a interrogé une foule à la bibliothèque présidentielle et musée Richard Nixon le mois dernier. «L’ancien paradigme de l’engagement aveugle avec la Chine ne réussira tout simplement pas. Nous ne devons pas le poursuivre et nous ne devons pas y revenir. »

L’équipe de Trump a affronté la Chine principalement via une guerre commerciale, dans le but de nuire à l’économie de Pékin en la déplaçant du centre des chaînes d’approvisionnement mondiales et en l’empêchant d’exporter une partie de sa technologie vers les États-Unis et les pays partenaires.

Cette approche a partiellement fonctionné, en ce sens que certains emplois en Chine ont été déplacés ailleurs et que Pékin a subi un ralentissement économique. Les actions de Trump ont également socialisé l’idée à Washington que la concurrence avec la Chine était une entreprise valable, même si ses méthodes ne recevaient pas de soutien bipartisan.

Mais la plupart des experts ont averti que le plan d’attaque unilatéral de l’administration, sans l’adhésion significative d’autres pays, ne suffirait pas à contraindre Pékin à modifier son comportement. Ils avaient raison.

Alors que Trump quittait ses fonctions, la Chine, par exemple, a continué à emprisonner les Ouïghours et à prendre davantage le contrôle de Hong Kong tout en faisant peu pour changer ses pratiques commerciales avec les États-Unis. Toutes ces fanfaronnades n’ont donc pas atteint l’objectif de Trump de changer fondamentalement la façon dont Pékin a agi dans le monde.

Entrez dans l’administration Biden.

La stratégie chinoise de Biden est compétitive par nature

Biden a été clair sur la nécessité de contrer la Chine. «Les dirigeants américains doivent affronter ce nouveau moment de progression de l’autoritarisme, y compris les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis», a-t-il déclaré lors d’un discours de février.

«Nous affronterons les abus économiques de la Chine; contrer son action agressive et coercitive; pour repousser l’attaque de la Chine contre les droits de l’homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale. Mais nous sommes prêts à travailler avec Pékin quand il est dans l’intérêt de l’Amérique de le faire », a-t-il poursuivi.

Pousser Pékin à protéger les droits de l’homme et à ne pas utiliser la force ou la coercition pour atteindre ses objectifs, tout en laissant la porte à la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel, est le plan d’action de l’administration Biden pour la Chine.

« Notre relation avec la Chine sera compétitive quand elle devrait l’être, collaborative quand elle peut l’être, et contradictoire quand elle doit l’être », a déclaré Blinken lors d’un discours de politique étrangère le 3 mars.



Frederick J.Brown / AFP via Getty Images La rencontre américano-chinoise à Anchorage le 18 mars.

Pour ce faire, l’administration Biden a deux pièces principales.

Premièrement, ils espèrent enrôler des alliés et des partenaires dans un effort international pour contraindre Pékin à changer ses habitudes. Biden est fermement convaincu que les États-Unis ne prendront le dessus sur la Chine qu’en prouvant qu’ils ont une coalition d’amis prêts à contrecarrer les politiques les plus gênantes de Pékin à l’unisson.

Pensez-y comme un gang-up géopolitique: les États-Unis et leur équipage contre une Chine essentiellement solitaire. «Nous devons rallier le monde démocratique plus que jamais», m’a dit un ancien membre du personnel de Biden l’année dernière. «Ce sera une alliance démocratique pour sauver le monde.»

La rencontre de Biden plus tôt ce mois-ci avec «le Quad» – une coalition de nations anti-chinoises comprenant l’Inde, l’Australie et le Japon – en est un bon exemple. Bien qu’ils ne disent pas ouvertement que le but exprès du groupe est de contrer les actions de Pékin dans l’Indo-Pacifique, la plupart des experts disent que c’est très clairement le but du groupe.

Deuxièmement, l’administration Biden veut revitaliser l’Amérique chez elle. Cela signifie, entre autres choses, améliorer la démocratie de la nation, rechercher l’équité raciale, devenir plus compétitif économiquement et technologiquement et rétablir la confiance dans les États-Unis en tant que leader mondial.

C’est une partie importante du plan de la Chine, disent les experts. «Nous avons beaucoup de travail à faire», a déclaré Bonnie Glaser, directrice du China Power Project au centre de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington, DC. «C’est toute une question de rajeunir l’Amérique.»

La pensée, notent la plupart des experts et des responsables américains, est qu’une Amérique plus forte travaillant de concert avec ses alliés lui donnera plus de poids pour contester les agressions et l’influence de la Chine lorsqu’elle travaillera avec Pékin sur des préoccupations communes.

Le problème de cette approche concurrentielle, affirment certains, est qu’elle limite les possibilités pour les États-Unis et la Chine de bâtir la confiance les uns avec les autres. Ce qui signifie que le potentiel de conflit – même une escarmouche militaire au-dessus de Taiwan ou dans la mer de Chine méridionale – reste très réel.

Une autre préoccupation est que traiter la Chine comme un ennemi pourrait alimenter davantage le sentiment anti-asiatique et même les crimes haineux, qui sont déjà en augmentation aux États-Unis.

«Quand l’Amérique contre la Chine, les Chinois sont critiqués, et ceux qui ont l’air chinois aussi», Russell Jeung, professeur d’histoire à l’Université d’État de San Francisco qui a contribué à la création de Stop AAPI Hate, un groupe de défense des intérêts des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique, a déclaré au Washington Post la semaine dernière. «La politique étrangère américaine en Asie est la politique intérieure américaine pour les Asiatiques.»

Biden a tenté de résoudre ce problème, notamment en ordonnant au gouvernement fédéral de ne pas utiliser le type de langage raciste souvent utilisé par Trump lors de ses discussions sur le coronavirus, et a qualifié la récente montée des «crimes haineux vicieux» contre les Américains d’origine asiatique de «non-américaine».

Mais certains experts craignent qu’en dépit du changement de rhétorique, le fait que l’administration fasse de la Chine un adversaire risque toujours d’engendrer des préjugés anti-chinois et anti-asiatiques.

« Biden et Trump ont des tons très différents sur la Chine », a déclaré Van Jackson, un ancien responsable du Pentagone d’Obama pour l’Asie. « [National Security Adviser] Jake Sullivan n’a pas et ne va pas dire des conneries racistes de la «grippe kung», par exemple. Mais au-delà de la rhétorique plus sobre, la seule différence semble être le désir de tirer parti des alliés et du multilatéralisme pour affronter la Chine.

«Nous pouvons nous opposer et atténuer la conduite indésirable de la Chine en politique étrangère sans un récit de concurrence stratégique ou de rivalité idéologique», a-t-il poursuivi.

Pourtant, la plupart des experts à qui j’ai parlé pensent toujours qu’il est essentiel que les États-Unis affrontent la Chine. «Je ne vois pas la recherche d’une meilleure relation comme un objectif en soi», a déclaré Glaser du SCRS. «Si les Chinois voient cela, ils en profiteront et verront les États-Unis comme faibles.»

Il semble que l’administration Biden soit d’accord. Lundi, par exemple, les États-Unis aux côtés de leurs alliés ont annoncé des sanctions contre deux responsables chinois pour «graves violations des droits de l’homme» contre les Ouïghours.

«L’administration a identifié son orientation générale et elle est très à l’aise avec elle», a déclaré Hoover’s Economy.