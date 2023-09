Ne vous attendez pas à ce que le taux d’intérêt de votre carte de crédit baisse en 2024

Tout ce qui comporte un taux d’ajustement « sera le plus durement touché » lors de son renouvellement, surtout si vous étiez habitué à des taux d’intérêt plus bas, explique Croak. Cela pourrait inclure les cartes de crédit, mais aussi les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les marges de crédit sur valeur domiciliaire et les prêts personnels.

En plus de rembourser vos dettes à intérêt élevé, vous devriez avoir une bonne idée du montant de vos remboursements mensuels et de la façon dont ceux-ci pourraient changer, surtout si vous avez une dette à taux ajustables ou variables.

Du coté positif, l’argent liquide est de retour, pour ainsi dire : la hausse des taux d’intérêt a augmenté le rendement annuel en pourcentage des comptes d’épargne à haut rendement de près de zéro à environ 5 %. Les taux sur les certificats de dépôt à un an sont également corrects, payant plus de 5 %. (Consultez ces listes des meilleurs tarifs CD et des meilleurs comptes d’épargne à haut rendement de CNBC Select.)

Avec des comptes d’épargne offrant des taux d’intérêt améliorés, envisagez de recharger votre fonds d’urgence « si vous ne l’avez pas déjà fait », explique Jonathan Swanburg, CFP à Houston.

L’équivalent en espèces de trois à six mois de dépenses est généralement recommandé pour vous aider à éviter de couvrir des coûts imprévus avec des dettes de carte de crédit de plus en plus coûteuses.

