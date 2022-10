Ne vous attendez pas à ce que Justin Fields, Offense le diffuse de sitôt – Shaw Local

LAKE FOREST – Avec une jeune équipe et un jeune quart-arrière, certaines organisations sont plus préoccupées par le développement que par les victoires et les défaites. Les Bears 2022 de Matt Eberflus font partie de ces équipes.

Mais il n’y a pas de ligne de démarcation entre reconstruire et essayer de gagner des matchs. Chaque entraîneur de la NFL dira que son objectif est de gagner chaque match. Le défi consiste donc à développer ces jeunes joueurs, tout en essayant de mettre l’équipe dans la meilleure position possible pour gagner chaque semaine.

Le plan de match offensif des Bears au cours de ces cinq premières semaines a été mis à rude épreuve. Le quart-arrière Justin Fields n’a pas tenté plus de 22 passes dans un même match.

Alors, comment les Bears peuvent-ils évaluer un QB qui ne lance pas beaucoup le ballon ?

“Vous ne vous contentez pas de dire que vous allez le lancer 50 fois, vous ne dites pas simplement que vous allez le lancer 50 fois par semaine”, a déclaré le coordinateur offensif Luke Getsy. « Ce n’est pas réel dans cette ligue. Tout le monde est trop bon, les entraîneurs sont trop bons, les joueurs sont trop bons. Le progrès consiste à élaborer un plan et à exécuter ce plan.

Ce personnel d’entraîneurs des Bears essaie de gagner des matchs. À l’heure actuelle. Cela se voit dans le type de plan de match que les entraîneurs concoctent chaque semaine. Fields a tenté 88 passes en cinq matchs. L’attaque a 160 tentatives de précipitation. Avec un quart-arrière mobile, ces chiffres sont un peu faussés car Fields est plus susceptible de courir que de lancer le ballon hors des limites. Fields représente 42 de ces 160 portées – certaines pistes conçues, mais de nombreuses bousculades.

L’adversaire et le déroulement du jeu dictent souvent comment Getsy, ou n’importe quel coordinateur, appelle un jeu.

Getsy a noté mardi à Halas Hall que la ruée vers la passe des Vikings se rapproche rapidement du QB. Il n’y a tout simplement pas autant de temps pour se connecter sur un ballon profond qu’il pourrait y en avoir contre d’autres équipes. Au lieu de cela, les Bears ont dû être plus sélectifs quant au moment de choisir leurs places – comme l’achèvement de 39 verges que le receveur Darnell Mooney a attrapé d’une main.

“Nous savions que nous devions faire cela pour obtenir des jeux explosifs”, a déclaré Getsy. “Alors oui, je ne veux pas dire [deep passing] faisait plus partie de notre plan, mais c’était définitivement quelque chose que nous savions que nous devions faire.

Le directeur général Ryan Poles devra tenir compte de tout cela dans son évaluation de Fields. Le personnel d’entraîneurs des Bears ne changera pas ce qu’il fait, pas lorsque l’équipe reste dans des matchs serrés et, pour la plupart, se donne une chance de gagner.

Le retour de Johnson : Le retour du demi de coin Jaylon Johnson semble imminent. Johnson, qui a raté trois matchs en raison d’une blessure au quad, a repris sa pleine participation à l’entraînement cette semaine.

Avec une petite semaine avant un match de jeudi, les entraînements des Bears étaient des passages à niveau, donc sa participation est une estimation. Les Bears semblent confiants qu’il devrait revenir bientôt.

“C’est un autre corps capable et un autre corps de vétérans, un autre très bon joueur qui nous aide”, a déclaré le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams. “Et c’est un autre gars qui a été dans les batailles et qui communique sur le terrain pour aider les autres gars. Je ne peux donc pas exagérer à quel point cela signifie pour la défense qu’il soit prêt à partir.

Adams à IR : Les Bears ont placé le secondeur Matt Adams sur la réserve des blessés avec une blessure au mollet mardi. Adams s’est blessé au mollet lors du match de dimanche contre le Minnesota. Passer à IR signifie qu’il manquera au moins quatre matchs.

Cela signifie probablement plus de clichés au secondeur pour le vétéran Joe Thomas, qui a commencé deux matchs alors qu’Adams était auparavant absent avec une blessure aux ischio-jambiers.

Mise à jour d’Harry : Les Bears ont activé le receveur N’Keal Harry de l’IR lundi. Il a raté environ deux mois après avoir subi une opération à la cheville en août. Il a repris l’entraînement pour la première fois la semaine dernière.

“Il a encore du chemin à parcourir pour être prêt à faire du rock and roll, mais mentalement, il a été enfermé”, a déclaré Getsy. “Il a été dans les réunions et tout, donc mentalement, c’est un gars vraiment pointu.”

Les Bears auraient besoin d’aide au receveur. Mooney mène l’équipe avec 10 attrapés pour 173 verges en cinq matchs. Aucun autre récepteur large n’a plus de six captures.