Ne vous attendez pas à ce que Comeuppance d’Alex Jones arrête les mensonges

M. Jones, le théoricien du complot qui vend des suppléments, a été condamné à verser plus de 45 millions de dollars de dommages et intérêts à Neil Heslin et Scarlett Lewis, les parents d’un enfant de 6 ans qui a été assassiné lors de la fusillade de masse de 2012 à Sandy Hook Elementary School à Newtown, dans le Connecticut. Le verdict du jury est intervenu après que M. Jones a été reconnu coupable d’avoir diffamé M. Heslin et Mme Lewis, qu’il a faussement accusés pendant des années d’être des acteurs de crise dans une opération « sous fausse bannière » complotée par le gouvernement.

Le mégaphone de M. Jones a diminué ces dernières années, en partie grâce aux décisions de plateformes technologiques telles que Facebook et Twitter de l’exclure de leurs services. Mais sa portée est toujours importante et il a plus d’influence que vous ne le pensez.

Dossiers judiciaires montré que le magasin Infowars de M. Jones, qui vend des suppléments et des équipements de survie douteux améliorant les performances, a rapporté plus de 165 millions de dollars de 2015 à 2018. Malgré sa déplateforme, M. Jones apparaît toujours en tant qu’invité sur podcasts populaires et YouTube montre, et des millions d’Américains le considèrent toujours, sinon comme un chroniqueur fiable de l’actualité, du moins comme une diversion loufoque. (Et un riche – un témoin expert du procès a estimé la valeur nette de M. Jones et de Free Speech Systems, sa société holding, entre 135 et 270 millions de dollars.)

Dans les semaines à venir, M. Jones – un maestro du martyre – transformera sans aucun doute sa défaite judiciaire en heures de contenu divertissant, qui généreront tous plus d’attention, plus d’abonnés, plus d’argent.

Mais une plus grande raison de prudence est que, que M. Jones reste ou non personnellement enrichi par ses mensonges, son shtick est partout ces jours-ci.