Ne votera PAS pour la loi S1 ‘Pour le peuple’ OU mettra fin à l’obstruction systématique. Les libs le perdent. Voici pourquoi. – Le bon scoop

Joe Manchin a été à la mode toute la journée pour avoir commis deux des plus grands crimes de toute la politique démocrate. 1) il ne veut pas fédéraliser quelque chose. 2) Il dit qu’être bipartite, c’est bien.

Ce sont les points de vue interdits au-dessus de presque tous les autres. Et son oped qui a été mis en ligne ce matin l’a fait être jugé, condamné, goudronné et plume pour cela.

« Pas un républicain » était à la mode sur les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche toute la journée. Maintenant c’est juste son nom. Plus tard, ce sera probablement une insulte. C’est l’ennemi public numéro un parce que tout ce qui se passe est décidé par la presse et que la presse est démocrate, alors naturellement c’est un raciste maintenant qui déteste le « droit de vote ».

Voici ce que Manchin a dit.

Le droit de vote est fondamental pour notre démocratie américaine et la protection de ce droit ne devrait pas concerner les partis ou la politique. Surtout, protéger ce droit, qui est une valeur que je partage, ne doit jamais se faire de manière partisane. Lorsque j’étais secrétaire d’État de Virginie-Occidentale, j’étais déterminé à protéger ce droit et à garantir que nos élections soient justes, accessibles et sécurisées. Pas pour profiter à mon parti mais à tous les habitants de Virginie-Occidentale. Par exemple, en tant que secrétaire d’État, j’ai pris des mesures spécifiques pour établir le vote anticipé pour la première fois en Virginie-Occidentale afin d’offrir des options élargies à ceux dont le travail ou l’emploi du temps familial leur rendait difficile le vote le jour des élections. Tout au long de mon mandat en politique, j’ai été guidé par cette philosophie simple : nos étiquettes de parti ne peuvent pas nous empêcher de faire ce qui est juste. Malheureusement, nous constatons aujourd’hui que le droit fondamental de vote est lui-même devenu ouvertement politisé. Le débat d’aujourd’hui sur la meilleure façon de protéger notre droit de vote et de tenir des élections, cependant, ne consiste pas à trouver un terrain d’entente, mais à rechercher un avantage partisan. Qu’il s’agisse de lois étatiques qui cherchent à restreindre inutilement le vote ou de politiciens qui ignorent la nécessité de sécuriser nos élections, l’élaboration de politiques partisanes n’instillera pas la confiance dans notre démocratie – elle la détruira. En tant que telle, l’action du Congrès sur la législation fédérale sur les droits de vote doit être le résultat de la réunion des démocrates et des républicains pour trouver une voie à suivre, sinon nous risquons de diviser et de détruire davantage la république que nous avons juré de protéger et de défendre en tant qu’élus.

Ce n’est pas ce que j’aurais dit. Ce n’est probablement pas ce que vous auriez dit. Il accorde trop de crédit à ce qui n’est pas dû, pas assez à ce qui est dû, et accepte le cadrage des démocrates sur ce qui est en jeu ici – à savoir que lorsque les démocrates disent « droits de vote », ce qu’ils veulent dire est « le droit pour les démocrates de contrôler les votes de tout le monde. «

Et le fait que ce n’est pas ce qu’il dit est LE POINT ici. Cet éditorial est aussi doux que possible. Et en plus, il dit qu’il voterait pour l’autre (pire ?) projet de loi, le John Lewis Voting Rights Advancement Act.

ET ENCORE ILS PERDENT LEUR MENTAL.

Je ne vais même pas poster les tweets fous cette fois. Vous pouvez imaginer ce qui se dit sur ce site infernal.

Bon d’accord, je vais poster UN.

@Sen_JoeManchin Il y aura des conséquences pour votre attitude. Faire obstacle au droit de vote de MILLIONS de personnes est antiaméricain. pic.twitter.com/cTSvWcaqMh – Deirdre Jones (@DeirdreJones54) 6 juin 2021

Nous savons pourquoi c’est le cas. C’est à cause de ce que signifie son opposition et de la façon dont il entend le faire.

Des gens bien plus sages que moi ont dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Eh bien, ce que j’ai vu pendant mon séjour à Washington, c’est que chaque parti au pouvoir voudra toujours exercer le pouvoir absolu, absolument. Nos fondateurs ont été sages de voir la tentation du pouvoir absolu et ont intégré des freins et contrepoids spécifiques pour forcer le compromis qui sert à préserver notre fragile démocratie. Le Sénat, ses processus et ses règles ont évolué au fil du temps pour rendre difficile le pouvoir absolu tout en apportant des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté et je crois que c’est la meilleure qualité du Sénat. Oui, ce processus peut être frustrant et lent. Il forcera des compromis qui ne sont pas toujours idéaux. Mais considérez l’alternative. Voulons-nous vraiment vivre dans une Amérique où un parti peut dicter et exiger tout et tout ce qu’il veut, quand il le veut ? J’ai toujours dit : « Si je ne peux pas rentrer chez moi et l’expliquer, je ne peux pas voter pour. Et je ne peux pas expliquer une réforme électorale strictement partisane ou faire sauter les règles du Sénat pour accélérer le programme d’un parti.

Vous voyez, il ne s’agit pas du tout du projet de loi sur les droits de vote. Ces projets de loi, tous deux, ne sont qu’un levier pour amener les gens à soutenir les démocrates pour mettre fin à l’obstruction systématique. Pourquoi?

PARCE QU’ILS VEULENT LE POUVOIR ABSOLU. Ils sont déjà absolument corrompus, ils l’ont fait il y a longtemps. Maintenant, ils veulent le pouvoir absolu.

C’est pourquoi ils sont fous. Tout comme Manchin le dit ici. Ils ne veulent AUCUNE opposition. Ils veulent un contrôle TOTAL. C’est pour ça.

Pourtant, c’est assez amusant de les voir tous devenir fous à cause de ça. Rien de tel que le cannibalisme démocrate pour commencer votre journée.