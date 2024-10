« Ne viens pas au spectacle »

Sabrina Carpenter a répondu aux critiques concernant son adhésion à la sexualité lors de sa tournée « Short N’ Sweet ».

La chanteuse a récemment sorti son sixième album coquet, « Short N’ Sweet », et vient de lancer sa tournée américaine le 23 septembre.

Maintenant, dans une interview avec TEMPSCarpenter a parlé de sa mode scénique et de sa chorégraphie inspirées du boudoir, admettant que « vous aurez toujours une mère occasionnelle qui a une opinion bien arrêtée sur la façon dont vous devriez vous habiller.

« Et à cela, je dis simplement, ne venez pas au spectacle et ce n’est pas grave », a-t-elle déclaré. « C’est dommage que cela ait jamais été quelque chose à critiquer, car à vrai dire, la chose la plus effrayante au monde est de monter sur scène devant autant de monde et de devoir jouer comme si de rien n’était. Si la seule chose qui vous aide à y parvenir est la façon dont vous vous sentez à l’aise en vous habillant, alors c’est ce que vous devez faire.

Carpenter s’est également adressée à ses fans choqués qu’elle exprime sa sexualité devant des membres de sa famille lors de son spectacle au Madison Square Garden, Carpenter répondant : « Mes fans en ligne me disent, je n’arrive pas à croire qu’elle se penche devant ses grands-parents !

« Je me dis, ma fille, ils n’y prêtent pas attention », a-t-elle poursuivi. « Ils disent simplement que je n’arrive pas à croire que tous ces gens soient ici. »

Carpenter a récemment sorti « Short N’ Sweet », qui NME noté quatre étoiles : « Musicalement, Carpenter trouve principalement le créneau qu’elle recherchait, en se mettant à l’aise dans un groove country-pop comme « Coincidence » et « Please Please Please », ou en clouant des pop bops mousseux comme « Taste » et « » Junon’.

«Son individualité semble parfois un peu diluée, comme « Good Graces » et « Bed Chem » moulées à l’image d’Ariana Grande. Mais pour l’essentiel, l’identité de Sabrina Carpenter n’a jamais été aussi claire – et son ascension tant attendue et durement gagnée vers le sommet de la pop devrait se poursuivre sans problème.

Le chanteur a récemment annoncé ses dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe, qui auront lieu l’année prochaine avec l’ancien Couverture NME la star Rachel Chinouriri en tant qu’invitée spéciale. Les spectacles débuteront au 3Arena de Dublin le 3 mars, avec d’autres spectacles à Birmingham, Londres et Manchester – voir toutes les dates ci-dessous et acheter des billets ici.

Les dates de la tournée 2025 de Sabrina Carpenter au Royaume-Uni et en Europe sont :

MARS

3 – Dublin, 3Arène

4 – Dublin, 3Arène[NEW]

6 – Birmingham, Utilita Arena

8 – Londres, l’O2

9 – Londres, l’O2 [NEW]11 – Glasgow, OVO Hydro

13 – Manchester, coopération en direct

14 – Manchester, coopération en direct [NEW]

16 – Paris, Accor Arena

17 – Paris, Accor Arena [NEW]

19 – Berlin, Uber Arena

22 – Bruxelles, ING Arena

23 – Amsterdam, Ziggo Dôme

Par ailleurs, Sabrina Carpenter a reconnu son rôle dans l’acte d’accusation d’Eric Adams lors de son émission à New York.