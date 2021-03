«  Ne venez pas MAINTENANT  »: le chef du DHS déplore que la frontière américaine ne soit pas prête à gérer l’afflux de migrants illégaux de manière «  ordonnée, sûre et humaine  »

L’administration Biden avertit les migrants de retarder l’inondation de la frontière américaine alors que le gouvernement travaille «24 heures sur 24» pour réparer un système d’immigration brisé par la «cruauté» de l’ancien président Donald Trump.

«Nous inondons l’espace de ce message critique», Le secrétaire du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, a déclaré lundi lors d’un point de presse à la Maison Blanche. «Je ne saurais trop insister sur son importance pour le bien-être des personnes qui envisagent de venir,» expliquant que Washington travaille avec des ONG et les gouvernements du Mexique et d’Amérique centrale pour faire passer son message aux migrants.

Mayorkas a semblé presque désolé que les États-Unis ne puissent pas encore ouvrir les vannes d’immigration à la frontière sud. Il a déclaré que l’administration du président Joe Biden travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour «Remplacer la cruauté de l’ancienne administration par un processus d’immigration ordonné, sûr et humain.» Il a déclaré aux journalistes qu’il ne pouvait pas encore estimer combien de temps il faudrait pour que les systèmes de traitement des migrants atteignent leur plein régime.

«Nous travaillons 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour réduire au maximum ce délai, mais ils doivent attendre.» Dit Mayorkas. «Mais ils doivent attendre avec un objectif particulier en tête. Nous ne disons pas ne venez pas, nous disons ne venez pas maintenant parce que nous serons en mesure de leur fournir un processus sûr et ordonné le plus rapidement possible.

Une partie du problème, a déclaré Mayorkas, est que les règles du CDC exigent actuellement que la patrouille frontalière américaine renvoie les migrants arrivant au Mexique en vertu des restrictions de voyage Covid-19.

Le DHS est également aux prises avec ce que Mayorkas a appelé, « L’exemple le plus puissant et déchirant de la cruauté qui a précédé cette administration » – séparation des familles à la frontière. Il a déclaré qu’un groupe de travail spécial de l’administration Biden avait réuni jusqu’à présent 105 enfants avec leurs familles et travaillait avec des ONG, des avocats et le secteur privé pour rassembler toutes les autres familles séparées.

«Nous consacrons des ressources à plein temps au gouvernement et au Département de la sécurité intérieure à cet effort», il a dit. «L’urgence de cela ne peut pas être surestimée … Il ne s’agit pas seulement d’un effort de l’ensemble du gouvernement, mais d’un effort de l’ensemble de la société pour faire ce qui est juste.»

Toutes les familles touchées auront le choix de se réunir dans leur pays d’origine ou aux États-Unis, indépendamment de leurs qualifications pour obtenir le statut d’asile ou une entrée légale, a déclaré Mayorkas.

Trump a fustigé la politique d’immigration de Biden dans son discours de dimanche à la conférence de CPAC à Orlando. Il a déclaré que Biden encourageait une augmentation de l’immigration illégale et poussait les enfants migrants entre les mains de trafiquants d’êtres humains et de passeurs. «C’est dangereux, immoral et indéfendable», Trump a dit.

