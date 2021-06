‘NE VENEZ PAS’ – Kamala Harris dit aux Guatémaltèques de ne pas venir à la frontière – The Right Scoop

Kamala Harris a en fait dit aux Guatémaltèques aujourd’hui de ne pas venir à la frontière des États-Unis et du Mexique aujourd’hui, affirmant que c’était l’une des priorités de Biden de décourager la migration illégale :

KAMALA HARRIS : « Ne venez pas. Les États-Unis continueront d’appliquer nos lois et de sécuriser notre frontière… Nous, l’une de nos priorités, découragerons l’immigration illégale, et je pense que si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. » pic.twitter.com/X36qllvVom – Townhall.com (@townhallcom) 7 juin 2021

C’est vraiment incroyable de l’entendre dire cela, car à ce stade, je doute que quiconque la croie vraiment lorsqu’elle dit que la priorité de l’administration est de « décourager l’immigration illégale ».

Mais ce qui est plus important pour moi, c’est que Biden a en fait été contraint de se retrouver dans ce coin à cause de ses politiques horribles, ainsi que de toute la rhétorique d’ouverture des frontières que lui et Kamala crachaient. Ils ont passé les deux dernières années à dire aux demandeurs d’asile de venir à la frontière, qu’ils étaient les bienvenus, et ont ainsi créé pour eux-mêmes cette catastrophe qu’ils ne peuvent pas gérer. Maintenant, ils en viennent à dire aux immigrés de ne pas venir ? Puhlease.

S’ils étaient vraiment sérieux, comme le suggère Kamala, au sujet de l’application des lois américaines et de l’application des frontières, ils n’auraient jamais encouragé l’immigration illégale en premier lieu et ils auraient également continué à construire le mur de Trump.

Écoutez, même aujourd’hui, le président guatémaltèque a imputé la vague de la frontière à Biden :

Le président guatémaltèque a déclaré que le « message » de Joe Biden contribue au sommet en 21 ans des postes frontaliers pic.twitter.com/Eeyb3mt4r2 – Recherche RNC (@RNCResearch) 7 juin 2021

« Le message a changé aussi. [They said] « nous allons réunir les familles et nous allons réunir les enfants ». Dès le lendemain, les coyotes étaient ici en train d’organiser des groupes d’enfants pour les emmener aux États-Unis.

Il a tout à fait raison. Tout est de la faute de Biden et Kamala et les médias des ordures continuent de les couvrir, leur permettant de s’en tirer.