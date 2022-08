« Ne venez pas ici » : la nation Tŝilhqot’in demande aux chasseurs de la Colombie-Britannique de renoncer à la chasse à l’orignal Chilcotin

La nation Tŝilhqot’in demande aux chasseurs d’orignaux de toute la Colombie-Britannique de rester à l’écart de la région de Chilcotin cet automne.

La nation a publié une déclaration jeudi (25 août) demandant à ceux qui ont des autorisations de chasse à l’orignal à entrée limitée (LEH) de renoncer à leur chasse à l’orignal dans le territoire Tsilhqot’in (Chilcotin) à l’ouest de Williams Lake, notant que les chasseurs devraient tenir compte des impacts de leur chasse sur la population autochtone locale.

Le faible nombre d’orignaux, le doublement du nombre de LEH dans la région par rapport à l’année dernière et le fait que les Tŝilhqot’in dépendent de la viande d’orignal pour nourrir leurs familles ne sont que quelques-unes des raisons de leur position sur la chasse à venir, a déclaré Nits’ilʔin (Chef) Joe Alphonse, OBC, président tribal du gouvernement national Tŝilhqot’in (TNG).

“Nous allons commencer à fermer des routes”, a déclaré Alphonse dans une récente interview avec Black Press Media, notant que Mackin Creek Road et Raven Lake Road seront à nouveau la cible de fermetures, comme ce fut le cas en 2018. “Nous voulons laisser les gens savent à l’avance, ‘ne venez pas ici’.

Alphonse, qui maintient que la nation n’a pas été correctement consultée par la province sur ces questions, a déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’attribution des étiquettes de chasse par le gouvernement provincial. De plus, les impacts à grande échelle des incendies de forêt de 2017 n’ont pas été résolus.

«Nous sommes ouverts à avoir des chasseurs locaux, cela ne nous dérange pas, mais lorsque vous ouvrez et que des gens de toute la province viennent chasser ici, nous ne soutenons pas cela», a-t-il déclaré. « Nous avons choisi de vivre ici – je ne pense pas que d’autres personnes qui ne vivent pas ici aient le même droit… nous voulons continuer à avoir ces discussions. Restons locaux – soulageons la pression.

Alphonse s’est également dit préoccupé par le fait que les routes forestières et les incendies de forêt ont créé beaucoup trop d’accès dans le territoire Chilcotin/Tsilhqot’in, rendant les animaux vulnérables à la chasse excessive et au braconnage, qui ont tous deux été favorisés par l’augmentation de la technologie de lunettes et fusils.

« L’accès est au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. La faune n’a aucune chance. J’encourage toutes les communautés autochtones à examiner longuement et attentivement leurs zones de gardiennage et à commencer à les gérer. Si vous laissez cela au gouvernement et à l’industrie, ils laisseront toutes les routes ouvertes.

Black Press Media a contacté le ministère des Forêts pour obtenir des commentaires.

