Ne “vendra pas des rêves” comme l’Inde participera à la Coupe du monde dans huit ans : le président de l’AIFF, Chaubey

Le nouveau président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, a déclaré vendredi qu’il ne “vendrait pas de rêves” comme le pays disputera la Coupe du monde dans huit ans, mais qu’il s’efforcerait d’améliorer le jeu par rapport à la norme actuelle.

Chaubey a battu le légendaire Bhaichung Bhutia lors de l’élection pour le poste le plus élevé alors que l’AIFF a obtenu un ancien joueur comme président pour la première fois en 85 ans d’histoire. Trente-trois membres du collège électoral ont voté pour Chaubey tandis que Bhuita n’a obtenu qu’un seul vote.

S’adressant à une conférence de presse après son élection en tant que nouveau président de l’AIFF, Chaubey a déclaré qu’il ne ferait pas de “promesses irréalisables”.

« Hum aapke samne sapne bechne nahi aayeng ge. Ye nahi boleng ge ki humne phalana academy bana diya and humne aat saalme World Cup kheleng ge (Nous ne viendrons pas devant vous pour vendre des rêves. Nous ne dirons pas que nous avons créé tant d’académies et nous jouerons la Coupe du monde dans huit années).

“Dans ma vie, j’ai participé à l’inauguration de plus de 100 académies et dans toutes ces académies, on a dit que les enfants joueraient la Coupe du monde dans huit ans. Mais en réalité, cela ne se passe pas comme ça », a-t-il déclaré.

«Nous ne faisons aucune promesse, mais nous dirons que nous ferons avancer le football indien à partir de la condition actuelle et combien nous irons de l’avant seront travaillés. Nous n’allons pas vendre des rêves.

Chaubey, ancien gardien de but de grands clubs comme Mohun Bagan et East Bengal, a accueilli Bhutia au sein du comité exécutif en tant que membre coopté.

“La contribution apportée par Bhaichung Bhutia au football indien, très peu de joueurs l’ont fait. Nous lui souhaitons la bienvenue », a déclaré Chaubey.

« Ramayan mey setu ko baandhne mey gilharika bhumika raha, Hanuman ji akele setu ko baandh sakte the lekin usme gilharika bhumika raha toh bharatke football ko le janeke liye hum har byaktise unka bhumika aur sahayta leng ge (En Ramayan, Hanuman aurait pu construire le pont (à Lanka) seul mais il y a eu la contribution de l’écureuil. Donc, nous prendrons l’aide de chacun pour faire avancer le football indien.

Juste après avoir perdu les élections présidentielles, Bhutia avait déclaré qu’il serait au comité exécutif en tant que membre coopté.

Chaubey a déclaré que son comité préparera une feuille de route pour le football indien dans 100 jours.

“Je vous assure que toutes les associations d’État travailleront ensemble pour faire avancer le football indien. À cet égard, nous vous présenterons notre plan à court terme le 7 septembre. Après cela, ce comité tiendra sa première réunion officielle les 17 et 18 septembre à Kolkata.

“Nous avons avec nous d’éminents joueurs Shabbir Ali, IM Vijayan, Climax Lawrence et nos deux sœurs (joueuses). Nos associations d’État ont leurs défis et leurs rêves. Nous discuterons de tout cela et après 100 jours, nous préparerons une feuille de route pour le football indien », a déclaré Chaubey.

Le politicien du BJP, âgé de 45 ans, Chaubey a déclaré que le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’avait appelé après son élection à la présidence de l’AIFF et avait demandé une réunion.

« Il a dit que nous pouvions nous retrouver à Doha, Zurich ou Paris. J’ai dit que je voulais vous rencontrer à coup sûr, mais avant cela, nous discuterons d’abord en interne de ce que nous voudrions vous demander. Comment nous pouvons faire avancer techniquement et commercialement le football indien, nous allons d’abord comprendre cette problématique et nous vous rencontrerons. Il a dit “excellent” et m’a informé que la FIFA voulait travailler avec l’Inde.”

Il a déclaré que le nouveau comité exécutif comptait des administrateurs chevronnés ainsi que d’anciennes vedettes.

«Nous avons une expertise administrative comme nous avons des administrateurs chevronnés comme Shaji Prabhakaran et un ancien plater comme IM Vijayan. Il faudra un certain temps pour faire le point sur le football indien et après 100 jours, nous publierons la feuille de route du football indien.

Prabhakaran devrait être nommé secrétaire général, mais aucune annonce n’a été faite vendredi. Des sources ont déclaré qu’une annonce pourrait être faite dans un jour ou deux.

«Ce que les gouvernements centraux ou des États peuvent vous donner en termes d’installations et d’infrastructures, nous essaierons d’abord de le comprendre. nous parlerons également au gouvernement de la manière dont nous pouvons mettre en œuvre le développement de base dans les écoles, comment les jeunes de 6 à 12 ans joueront au football. Nous voulons nous associer à l’école.

“Quelles sont nos lacunes et où devons-nous aller de l’avant, que nous voulions uniquement des financements ou un renforcement des capacités, le type de talent dont nous avons besoin, nous le mentionnerons dans la feuille de route”, a déclaré Chaubey.

“Grâce au football de base et avec l’aide des écoles, nous atteindrons jusqu’à un million d’enfants afin qu’ils puissent avoir les bases du football.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait y avoir une ingérence politique dans le fonctionnement de l’AIFF, Chaubey a répondu : “Pouvez-vous nommer une fédération dans laquelle l’État ou le gouvernement central ou un politicien n’en fait pas partie ?”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas été proposé ou appuyé par son association nationale du Bengale occidental, il a répondu: «Cette question devrait être posée au Bengale. Mais je suppose que depuis que Subrata Dutta était vice-président senior (au sein du comité exécutif de l’AIFF), il était l’un des candidats probables à la présidence. Alors ils lui réservent ce poste.

“J’ai eu la chance d’être nominé du Gujarat. J’ai été associé au Gujarat pendant près de 10 mois, j’ai voyagé dans certaines parties du Gujarat… mais mon identité est d’abord en tant que joueur de football que personne ne niera.

