Ne venant pas résoudre un vrai crime près de chez vous de si tôt... c'est la Woke Police

MUM-of-five Caroline Farrow préparait un dîner rôti pour sa famille lorsque les cuivres sont arrivés, martelant à sa porte.

Ils ont exigé qu’elle remette tous ses appareils électriques – téléphone, tablette, etc. – puis la police de Surrey l’a traînée jusqu’au pseudo.

Les crimes graves arrivent très bas sur la liste des choses dont la police se soucie

Caroline Farrow, maman de cinq enfants, a raconté comment elle s’était sentie “déshumanisée” par l’enquête policière

Ses enfants – et son mari, un prêtre – étaient malades de peur.

Elle a passé huit heures au poste de police, dont six seule dans une cellule. Les flics l’ont interrogée à plusieurs reprises.

Quel était son crime présumé ? Qu’elle aurait pu dire quelque chose d’un peu méchant à propos d’un mec transgenre, de manière anonyme, sur un site Web.

Ils n’avaient pas la moindre preuve suggérant qu’elle l’avait fait. Seulement le dire de son accusatrice.

Il pensa que c’était peut-être elle qui avait dit quelque chose d’un peu méchant. Aucune preuve à l’appui de cela, que ce soit.

Caroline insiste sur le fait qu’elle n’avait certainement rien écrit de manière anonyme sur le site.

Elle a finalement été libérée et on lui a dit qu’elle faisait « l’objet d’une enquête ».

Caroline, une catholique romaine d’âge moyen qui a été harcelée en série par des militants trans pour ses opinions, m’a raconté comment toute l’expérience l’avait laissée « déshumanisée ».

Elle a déclaré: “J’avais l’impression d’être traitée comme une criminelle ordinaire – et je n’avais rien fait.”

Eh bien, je ne suis pas d’accord.

Ce que vous avez fait, c’est refuser d’admettre qu’un homme qui se transforme en femme EST une femme.

En conséquence, l’ancien projet de loi est sur votre cas.

Ils sont du côté des militants trans qui vous harcèlent.

Vous n’êtes pas autorisé à dire des choses comme ça, même si c’est manifestement vrai.

Le gouvernement vient d’annoncer qu’à l’avenir, chaque cambriolage fera l’objet d’une enquête policière.

C’est incroyable qu’ils aient à faire cette promesse.

Mais la police a changé ces dernières années. Les cambriolages – et les crimes de voiture et les crimes de rue et les agressions – viennent très loin dans la liste des choses qui les intéressent.

Des priorités déformées

Ils sont beaucoup plus intéressés à arrêter des femmes d’âge moyen pour des crimes de haine inexistants.

Ils n’apprécient rien de plus que de surveiller Internet à la recherche de quelqu’un qui aurait pu dire quelque chose d’un peu méchant.

C’est parce qu’il est beaucoup plus facile d’arrêter Caroline Farrow que d’appréhender un scrote qui vient d’agresser quelqu’un dans la rue.

Caroline Farrow ne va poignarder personne et elle ne va pas non plus faire un zoom sur un cyclomoteur.

De plus, la surveillance des crimes de haine inexistants obtient les points de brownie des cuivres avec la gauche.

C’est une autre chose à ajouter à leur répertoire récent, qui a impliqué de se mettre à genoux, de peindre leurs voitures de patrouille aux couleurs de l’arc-en-ciel et de se tenir debout et de regarder pendant que des statues sont jetées dans une rivière.

Bienvenue dans la police réveillée – ne venez pas enquêter sur un vrai crime près de chez vous de si tôt.

Moins de quatre pour cent des victimes de vol voient leur agresseur inculpé. Le chiffre pour les cambriolages est de sept pour cent.

La police s’est détournée de la lutte contre le vrai crime et passe trop de temps à la fois à signaler la vertu et à persécuter les personnes qui se sont simplement exprimées.

Si un gouvernement conservateur ne peut pas régler ses priorités déformées, alors un gouvernement travailliste ne le fera certainement pas.

Faites donc attention aux sites Web que vous visitez, car Big Brother vous surveille – et un de ces jours, il frappera à VOTRE porte.

Comment ‘attentionné’ PLUS de nouvelles de la gauche bienveillante et bienveillante. L’infirmière Miranda Hughes est apparue dans l’émission Britain On The Brink Debate de Channel 5. Elle a déclaré à l’hôte Jeremy Vine que les électeurs conservateurs ne méritaient pas d’être ressuscités. C’est 14 millions de personnes à qui elle refuserait un traitement salvateur. Cette sorcière crétine dit maintenant qu’elle a été licenciée pour ses commentaires. Bien. Pourriez-vous lui faire confiance pour mettre de côté sa vision du monde idiote lors du traitement d’un patient ?

Confiance disparue, Truss

Combien de conservateurs à la conférence du parti ont dû penser que Suella Braverman devait être chef du parti ?

Si Kemi Badenoch avait obtenu le feu vert, peut-être que le parti serait en tête dans les sondages en ce moment

JE ME DEMANDE combien de conservateurs lors de leur désastreuse conférence ont regardé la secrétaire d’État à l’Intérieur Suella Braverman et ont pensé : “Pourquoi ne l’avons-nous pas choisie comme chef du parti ?”

Ils ont pris la mauvaise décision, comme c’est maintenant manifestement clair.

La Première ministre Liz Truss a prononcé un discours raisonnable – mais je crains que le mal n’ait été fait.

Si vous êtes obligé de faire demi-tour massif sur votre toute première nouvelle politique, vous êtes un canard mort.

Désormais, Truss a peu d’autorité.

Chaque fois qu’un député d’arrière-ban conservateur n’aime pas une politique, il peut rallier un soutien en sachant que la dame EST pour avoir tourné.

Les conservateurs se sont creusés dans un gouffre très profond à cause de leur course à la direction mal gérée.

Je soupçonne que si l’actuel secrétaire au Commerce international Kemi Badenoch – ou Suella Braverman – avait obtenu le feu vert, le parti serait en tête dans les sondages en ce moment.

Tout part en location

Le gouvernement a lancé une guerre contre les propriétaires privés.

Il leur était plus difficile d’expulser des locataires, d’augmenter les loyers et de décider à qui louer leur maison.

J’avais prédit à l’époque que cela conduirait les propriétaires à se retirer du secteur de la location et à vendre leurs propriétés ou à déménager dans AirBnB.

C’est EXACTEMENT ce qui s’est passé.

Notre crise du logement s’est donc considérablement aggravée.

Tout cela parce que les conservateurs voulaient capturer quelques points brownie de la gauche en attaquant les personnes qui possèdent plus d’une maison.

N’oubliez jamais, vous les conservateurs, ce sont les RÉSULTATS qui comptent.

Pas de signalisation de vertu.

Grande guerre du chauffage central de Liddle C’est maintenant la deuxième semaine de la grande guerre du chauffage central de Liddle. Elle a pris l’habitude de regarder la télévision recroquevillée dans de nombreuses couvertures et une bouillotte. Avec le chien sur le dessus comme couche supplémentaire d’isolation. Mais je ne dois pas céder – si nous pouvons nous rendre jusqu’à Halloween, cela nous fera économiser 1 000 £. La bataille doit continuer.

La double vie est un non-non

Harry semble comprendre qu’on ne peut pas être royal et célébrité en même temps Crédit : AFP

Oh cher. Le duo horrible Harry et Meghan ont l’air d’avoir des problèmes avec Netflix.

Les deux hommes craignent que certaines des choses qu’ils ont dites dans leur documentaire puissent agacer la famille royale, et en particulier le roi Chaz.

Sans blague.

Ils étaient heureux de prendre l’argent et ne se souciaient pas de qui ils blessaient dans le processus.

Netflix est bien dans son droit de leur dire de se faire bourrer. Harry doit réaliser que vous pouvez être soit un membre de la famille royale, soit une célébrité. Vous ne pouvez pas être les deux.

Il ne pourra pas faire passer ce message à son horrible missus.

Mais au moins s’IL le comprend, c’est un début.

Une meilleure conférence ENNUYÉ des conférences des partis politiques ? je ne te blâme pas Mais il y en a un bien meilleur à venir samedi. Je serai à Manchester pour la conférence du parti social-démocrate. Notamment parce que le dernier discours de la journée n’est pas celui d’un député stupide avec tout le charisme d’un maquereau mort. C’est du plus grand Anglais vivant, John Cleese. Et le SDP montre qu’il existe une alternative aux trois grands partis. Notamment parce que nous avons un chef, William Clouston, qui peut vous dire, avec précision et sans confusion, ce qu’est une femme.

S’il vous plaît, fermez-le, Becky

Rebekah Vardy NE PEUT PAS garder son gros piège fermé plus de quelques secondes ?

On pourrait penser que son mari footballeur Jamie pourrait avoir un mot tranquille :

« Écoute, ma chérie, tu m’as déjà coûté plus de deux millions de livres avec ton mentalisme bavard.

« Tu ne peux pas le boutonner pendant un moment ? »

Elle demande maintenant à sa compatriote Wag Coleen Rooney de faire don d’une partie de ces coûts à des œuvres caritatives.

Pourquoi devrait-elle?

Vardy est à peu près la seule femme sur Terre qui fait passer Coleen pour un parangon de dignité et d’intelligence.

La déclaration de mode de Kanye un sujet de débat

Kanye West fait un point simple à la Fashion Week de Paris

KANYE WEST s’est lancé dans une polémique après avoir porté une chemise sur laquelle on pouvait lire “White Lives Matter”.

Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un type qui a brandi une banderole indiquant « White Lives Matter Burnley » lors d’un match de football a été en 2020 interdit à vie de regarder son club.

C’est assez choquant. Kanye West faisait un point simple, avec éloquence.

La vérité est que les vies noires comptent, les vies blanches comptent, toutes les vies comptent et aucune plus que celle des autres.

Le fait que cela devrait être une déclaration controversée vous dit tout ce que vous devez savoir sur notre société en ce moment.