Avec des milliers de jeunes, les représentants du Tennessee Pearson, Johnson et Jones ont protesté et exigé que les législateurs fassent quelque chose pour arrêter la violence armée. Pour cela, leurs collègues républicains ont expulsé Jones et Pearson de leurs fonctions.

Johnson est resté en fonction avec moins d’une poignée de voix. En expulsant seulement Jones et Pearson, les républicains ont réussi à manipuler l’attention du public et à détourner l’attention de la question de l’arrêt de la violence armée vers celle du racisme.

Le racisme est mal. Il faut l’appeler. Mais ne perdez pas de vue l’intention de la manifestation : arrêter la violence armée qui tue beaucoup trop de gens.

C’est ce dont Jones et Pearson ont parlé avec tant d’éloquence. C’est ce qui a irrité leurs collègues républicains.

Ne tombez pas dans le piège d’un « appât et interrupteur » classique. Rappelez-vous de quoi parlait la manifestation du Tennessee.

Sally Marcheur

DeKalb