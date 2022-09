Ne tombez pas dans le piège de l’escroquerie de remboursement de la facture d’énergie de 400 £

Le régulateur britannique de l’énergie, Ofgem, a émis un avertissement pour se méfier des faux e-mails, SMS et appels téléphoniques concernant la réduction de 400 £ sur la facture d’énergie du gouvernement.

En mai 2022, le gouvernement a annoncé que tous les ménages britanniques recevraient une remise non remboursable – une subvention – de 400 £ pour aider à faire face à l’augmentation du coût de l’électricité et du gaz.

Les escrocs ont sauté sur cette opportunité supplémentaire de voler l’argent des gens.

Il y a encore beaucoup de confusion sur qui est éligible et comment les 400 £ sont payés. Les criminels l’utilisent pour envoyer des e-mails et des messages intitulés “Demandez votre remboursement maintenant” et prétendent provenir d’Ofgem ou de “GOVUK”. Les messages vous demandent de cliquer ou d’appuyer sur un lien, puis d’entrer les coordonnées bancaires sur lesquelles vous souhaitez que l’argent soit versé.

Mais ce n’est pas ainsi que le régime fonctionne. La remise est appliquée sous forme de 66 £ ou 67 £ remise sur votre facture d’énergie chaque mois pendant six mois commençant en octobre 2022 et se terminant en mars 2023. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web du gouvernement.

Il n’est pas nécessaire de le réclamer, car il est donné automatiquement via les fournisseurs d’énergie à chaque foyer britannique.

Les e-mails prétendent à tort que vous devez agir avant la fin du mois de septembre pour éviter de passer à côté : une tactique classique utilisée par les escrocs pour donner un sentiment d’urgence.

Ofgem a déclaré qu’il n’envoyait jamais d’e-mails, de SMS ou n’appelait jamais des personnes demandant vos coordonnées bancaires. Et le gouvernement britannique non plus.

Mais si vous ne savez pas tout cela, il peut être facile d’être dupé en pensant que les messages sont authentiques et en donnant aux escrocs suffisamment d’informations pour retirer tout l’argent de votre compte.

Le régulateur a également dit de faire attention aux fausses publications sur les réseaux sociaux et même aux personnes qui frappent à votre porte d’entrée pour essayer de vous tromper avec la même arnaque.

La remise de 400 £ n’est pas non plus la seule arnaque. Les criminels se faisant passer pour Ofgem envoient également des messages suggérant que vous changiez de fournisseur d’énergie et, encore une fois, vous demandent vos coordonnées bancaires.

Que faites-vous si vous pensez avoir été victime d’une arnaque

Si vous avez déjà cliqué sur un lien dans un message comme ceux décrits, la première chose à faire est d’en informer votre banque.

Vous pouvez appeler le 159 – une nouvelle hotline Stop Scams qui relie la plupart des clients bancaires britanniques directement à leur banque – pour entrer en contact rapidement.

Vous pouvez également signaler l’escroquerie ou la fraude présumée à la police via Action Fraud en appelant le 0300 123 2040 ou via son site Internet.

Comme toujours, nous vous recommandons d’exécuter un logiciel de sécurité réputé sur vos appareils, ce qui peut vous aider à vous avertir des liens dangereux dans les e-mails.

Et apprenez à repérer les signes d’une escroquerie : adresses de sites Web non authentiques, messages texte provenant de numéros de téléphone portables normaux (au lieu d’une entreprise nommée), mauvaise orthographe et grammaire.

