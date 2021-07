New Delhi: L’acteur de télévision et concurrent de Bigg Boss 14 Aly Goni a récemment fait une pause sur Twitter après avoir été confronté à des commentaires abusifs et méchants à propos de sa sœur. L’acteur était furieux de la négativité envers le membre de sa famille et a déclaré que ce n’était pas quelque chose qu’il pouvait ignorer. Goni a également mentionné qu’il était si furieux qu’il voulait supprimer son compte Twitter.

Il a écrit sur Twitter : « J’ai vu des comptes abuser de ma sœur et dire des choses négatives… J’ignorais les choses… mais c’est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Bon sang, n’ose pas traîner ma famille ici… Je suis tellement en colère en ce moment, je pourrais supprimer mon compte… diable avec ça. »

Découvrez son tweet:

J’ai vu des comptes abuser de ma sœur et dire des choses négatives. J’avais l’habitude d’ignorer des choses.. mais c’est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Bon sang, n’osez pas traîner ma famille ici… Je suis tellement en colère en ce moment que je pourrais supprimer mon compte… Bon sang avec ça – Aly Goni (@AlyGoni) 11 juillet 2021

Plus tard, il a annoncé à ses abonnés qu’il ferait une pause sur Twitter pendant un certain temps. Il a écrit: « Je quitte Twitter pendant un moment… beaucoup d’amour pour mon peuple, la paix. »

Je quitte Twitter pendant un moment… beaucoup d’amour à mon peuple, paix – Aly Goni (@AlyGoni) 11 juillet 2021

Les fans ont été assez favorables à sa décision et ont partagé leurs propres expériences sur la gestion de la toxicité et de la haine sur la plate-forme de médias sociaux.

Incidemment, la dame d’Aly, Jasmin Bhasin, a également tweeté sur le sujet et a demandé à ses abonnés de répandre la positivité et de rester calme. Elle a exprimé que les gens ne devraient pas s’engager dans la toxicité et la laisser mourir d’elle-même.

Elle a écrit: « Je ne blâme personne ni ne me méprend sur qui que ce soit. Je vous demande juste de rester positifs et calmes. Lorsque nous ne répondons pas à la toxicité, cela meurt de lui-même. Si vous m’aimez, vous répandrez de l’amour, juste de l’amour. »

Les tourtereaux Jasmin et Aly ont commencé leur relation amoureuse pendant leur séjour dans la maison Bigg Boss 14.

Ils étaient meilleurs amis avant la série mais ils ont vu un changement dans leur dynamique dans la série. Le duo a souvent été aperçu en train de discuter de la possibilité de s’aimer et de faire avancer les choses.

Sur le plan du travail, Jasmin a été vue pour la dernière fois dans un clip de la chanson « Tu Bhi Sataya Jayega » chantée par Vishal Mishra avec son beau Aly Goni. La vidéo est sortie le 27 avril et les fans ont vraiment apprécié leur collaboration.