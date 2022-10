Ne suivez pas ces conseils d’argent TikTok – ils pourraient vous causer des ennuis juridiques

La génération Z utilise TikTok sur Google pour les recherches quotidiennes d’informations. Il est facile de comprendre pourquoi : si vous avez déjà perdu la notion du temps en parcourant votre page “Pour vous”, vous savez que vous pouvez trouver des conseils sur à peu près tout sous le soleil, y compris l’argent.

Plus que un tiers de la génération Z tournez-vous vers TikTok pour obtenir des conseils financiers. Bien qu’un plus grand nombre de jeunes à la recherche de conseils financiers indique une tendance positive en matière de littératie financière, le problème est que certains de ces conseils pourraient ne pas être exacts.

Et certains peuvent même entraîner des problèmes juridiques.

Nous avons parlé avec un avocat et un conseiller en crédit qui ont vu de leurs propres yeux ce qui peut arriver lorsque les gens écoutent mauvais conseils d’argent sur TikTok. Voici les “FinToks” qui peuvent vous causer des ennuis – et des conseils pour éviter les mauvais conseils financiers sur les réseaux sociaux.

Le diable est dans les détails

Michelle Creeden et David A. Gelinas travaillent pour le Centre juridique national où ils aident les personnes aux prises avec des problèmes de crédit et d’endettement. Creeden est un avocat autorisé à pratiquer le droit dans le New Hampshire et est expérimenté dans les droits des consommateurs et des débiteurs. Gelinas a plus de 20 ans d’expérience en conseil en crédit, en gestion de dettes à but non lucratif et en résolution de dettes.

Tous deux ont aidé des clients qui ont eu la malchance de suivre les mauvais conseils financiers sur TikTok.

“Il y a beaucoup de gens qui vont vous apprendre des choses qu’ils ne comprennent pas complètement”, a déclaré Creeden. “Je vois beaucoup de clients qui m’apporteront ou m’enverront des liens… et c’est vraiment un conseil terrible de la part de quelqu’un qui aurait pu connaître un peu d’informations – juste assez pour être dangereux, c’est comme ça que je m’y réfère.”

Selon Gelinas, les FinTokers ont tendance à donner beaucoup d’informations générales. Ces conseils ne tiennent pas compte du niveau de risque pour le téléspectateur ni de la gravité de sa situation financière. Il peut également ignorer certaines spécificités importantes.

“Cela peut facilement causer des ennuis à quelqu’un”, a-t-il déclaré.

Par exemple, l’un des clients de Creeden a vu TikToks sur la méthode de remboursement de la dette en boule de neige. C’est une stratégie populaire pour se débarrasser de la dette de carte de crédit qui suggère de payer d’abord les cartes avec les soldes les plus bas pour rester motivé.

Voici juste un exemple de TikTok de @thecreditbrothers sur la méthode boule de neige :

@thecreditbrothers Le moyen le plus simple de rembourser votre dette de carte de crédit : la méthode boule de neige de la dette ♬ son original – Credit Brothers

Le créateur n’a rien dit de mal, et cela stratégie de remboursement de la dette fonctionne pour beaucoup de gens. Cependant, @thecreditbrothers, comme beaucoup d’autres sur FinTok, omet de mentionner que vous devez également continuer à payer toutes vos autres dettes.

“Tout le monde ne s’en rend pas compte”, a déclaré Creeden. “Si vous suivez une information ou un conseil sans vraiment comprendre l’ensemble du schéma, cela peut vraiment causer des problèmes. J’ai donc dû [a client] qui a décidé de suivre le conseil de payer le plus petit solde en premier. Et donc elle a cessé de payer ses impôts et ses prêts étudiants.”

Ceci, bien sûr, a causé des problèmes immédiats. En conséquence, la personne qui essayait simplement la méthode boule de neige devait faire appel aux services de Creeden.

Le même créateur, @thecreditbrothers, a proposé un autre conseil extrêmement courant sur la plateforme concernant la gestion des dettes :

Un autre client de Creeden a décidé de l’essayer.

“Ils n’avaient aucun plan sur la façon de gérer la dette ou de minimiser le risque”, a déclaré Creeden. “Puis ils sont venus nous voir après avoir été poursuivis pour de multiples dettes. Et ils n’avaient tout simplement aucun plan. Rien.”

Le client de Creeden ne pensait pas qu’un plan était nécessaire. ils venaient de suivre Conseil de Credit sur TikTok cela semblait assez simple. Cependant, selon Creeden, les conseils ont été donnés sans aucune explication des risques et ont abouti à une saisie-arrêt que Creeden a dû aider à combattre.

TikTok, où tout le monde est avocat

Les choses peuvent devenir encore plus dangereuses lorsque les TikTokers fournissent des conseils qui s’écartent du territoire légal.

Par exemple, ce TikTok de @ksmithcredit parle du délai dont vous disposez pour répondre à une poursuite en recouvrement :

Cependant, les fenêtres de réponse varient selon les États et les risques mentionnés ne s’appliquent pas à tous les États. Par exemple, les salaires ne sont pas saisis pour les cas de recouvrement au Texas, en Caroline du Sud et dans quelques autres États.

“Faire peur aux gens pour qu’ils déposent des réponses dans toutes les situations n’a aucun sens et peut coûter de l’argent”, a déclaré Creeden. “Les frais de dossier peuvent être élevés – 400 $ dans certains tribunaux.”

Ce TikTok de @thedisputeher vous suggère de supprimer vos adresses valides de votre dossier de crédit Experian :

L’idée est que le bureau de crédit supprimera également les comptes négatifs associés à ces adresses. Cependant, les bureaux de crédit ne supprimeront pas les informations exactes. De plus, même si ce “hack” fonctionne, vous risquez également de perdre les informations positives liées aux adresses supprimées. Donc, suivre ce conseil pourrait encore finir par nuire à votre pointage de crédit.

Le créateur de TikTok @epiccreditscore offre des conseils juridiques dans tous les États, bien que les États aient des lois différentes.

Dans ce TikTok, le créateur suggère d’utiliser la défense “prescription” (faisant référence au délai dont dispose une entreprise pour intenter une action en justice contre vous) si une agence de recouvrement vous poursuit. Cette tactique juridique générale est un conseil courant sur TikTok, mais elle est également trompeuse.

“C’est vrai que [statute of limitations] est un aspect important », a déclaré Gelinas. «[But] ce n’est pas toujours aussi simple. » Selon lui, la meilleure pratique est qu’un avocat de l’État réexamine l’affaire, car elle peut souvent être très compliquée.

“Je ne conseille pas aux personnes en dehors de la région dans lesquelles je suis capable de pratiquer”, a déclaré Creeden. “Lorsque des personnes qui ne sont pas des avocats le font dans tous les États, elles sont plus susceptibles de donner des informations erronées.”

Les conséquences, a-t-elle dit, peuvent être graves et peuvent avoir un impact sur vos salaires et votre crédit.

“Soyez très exigeant”

Cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais venir sur TikTok et sur les réseaux sociaux pour obtenir des conseils financiers ? Pas nécessairement.

Creeden et Gelinas conviennent qu’il y a des avantages à parcourir les conseils financiers sur FinTok. Creeden reconnaît aimer utiliser TikTok et trouve certains FinTokers incroyablement positifs et utiles : @voyagecreditacceptationpar exemple, est quelqu’un qu’elle suit et apprécie.

De plus, avant l’époque des influenceurs financiers, les conseils financiers n’étaient pas aussi accessibles.

“Ma génération ne savait pas grand-chose sur le crédit ou la dette ou… comment investir”, a déclaré Creeden. « Tu sais, ce ne sont pas des choses dont nous avons discuté du tout à l’école.

Aujourd’hui, les médias sociaux changent cela. Les jeunes peuvent se familiariser avec ces sujets simplement en faisant défiler sur TikTok. Ils peuvent apprendre des termes financiers importants et acquérir une compréhension des bases de l’argent. Tout ce qu’ils doivent faire pour protéger leur portefeuille est de rester vigilant.

Aucune entité officielle ne surveille TikTok pour vérifier si les créateurs offrent des conseils financiers valables. Le Bureau de protection financière des consommateurs ne s’en prendra pas aux FinTokers qui offrent des informations inexactes. C’est à vous de choisir à quel conseil vous fier.

Gelinas recommande d’être “très diligent… et très perspicace”. Si vous trouvez des conseils financiers sur TikTok que vous souhaitez essayer, vérifiez-les auprès de plusieurs sources. Creusez pour faire une recherche complète sur le sujet avant de prendre des mesures. C’est aussi une bonne idée de regarder de plus près le créateur. Sont-ils un expert reconnu en la matière ? Quels titres ont-ils pour le prouver ?

Rappelez-vous que les finances personnelles sont aussi toujours personnel. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas s’appliquer à votre situation, surtout si vous rencontrez des difficultés financières. Lorsque vous êtes en crise, il est préférable de faire appel à un professionnel pour obtenir de l’aide. Vous n’irez pas (ou du moins ne devriez pas) aller sur TikTok pour obtenir des conseils médicaux sur un problème de santé grave. Il est judicieux de traiter votre santé financière de la même manière.