Ne stressez pas, mais “Permacrisis” est le mot de l’année 2022

Au cours des dernières années, il semble que la “nouvelle normalité” devienne de plus en plus étrange et sombre à mesure que les événements historiques s’accumulent. Ce mois-ci, le dictionnaire Collins a reconnu notre apparente spirale dans des délais toujours plus sombres en nommant “permacrise” son mot de l’année 2022.

Collins définit le mot comme une “période prolongée d’instabilité et d’insécurité, (en particulier) résultant d’une série d’événements catastrophiques”.

Vous pouvez choisir parmi un pot-pourri existentiel d’événements catastrophiques pour justifier l’utilisation du terme, de la pandémie de COVID à la guerre de la Russie contre l’Ukraine en passant par les conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le changement climatique.

“Permacrisis (est) un terme qui incarne parfaitement le sens vertigineux de passer d’un événement sans précédent à un autre, alors que nous nous demandons sombrement quelles nouvelles horreurs pourraient être au coin de la rue”, a déclaré David Shariatmadari dans un article de blog “permacrise” pour Collins le 1er novembre. “Beaucoup plus de cela et nous aurions peut-être oublié à quoi ressemblaient la stabilité et la sécurité.”

Le mot n’est pas nouveau cette année. Une recherche rapide peut trouver des références au moins aussi loin que le milieu des années 1990, ce qui est logique car c’est un portemanteau pratique pour toute situation particulièrement tenace.

“La permacrise signale non seulement une perte de confiance dans le progrès, mais aussi un nouveau réalisme par rapport à ce que les gens peuvent faire face et réaliser”, a déclaré Neil Turnbull, professeur de philosophie à l’Université de Nottingham Trent. écrit sur le site universitaire The Conversation. “Nos crises sont devenues si complexes et profondes qu’elles peuvent transcender notre capacité à les comprendre. Toute décision d’y faire face risque de ne faire qu’empirer les choses.”

Il s’avère que certains autres mots et expressions qui ont été présélectionnés pour l’honneur de cette année sont également liés au sens rampant de la permacrise, y compris “l’arrêt silencieux”, la capitale ukrainienne souvent mal prononcée, Kyiv et le “changement d’ambiance”. En espérant que ce dernier devienne plus important très bientôt.