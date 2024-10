Ne soyez plus jamais à court d’électricité avec une centrale électrique DJI, désormais à un prix record

Avoir accès à une énergie portable peut être à la fois rentable et pratique lorsqu’une alimentation de secours est nécessaire. Le problème qui rebute la plupart des gens est le coût initial. C’est pourquoi des offres comme celle-ci pour une centrale électrique portable DJI Power 1000 ne peuvent être négligées. Le modèle est généralement en vente à 799 $, mais une remise importante de 25 % sur Amazon le ramène à 599 $. En plus de cela, un coupon à durée limitée d’une valeur de 100 $ supplémentaires est disponible. Cela signifie que vous payer 499 $ et économisez 300 $.

Le dispositif de charge de secours est doté d’une charge quatre-en-un avec une puissance continue de 2 220 watts. Il est également extrêmement silencieux, à 23 décibels. Une recharge sur réseau permettra au DJI Power 1000 de remonter à 80 % en 50 minutes et à 100 % en 70 minutes chrono.

Hé, tu savais ? Les textes CNET Deals sont gratuits, faciles et vous permettent d’économiser de l’argent.

Au cours de ses tests pratiques, Steve Conaway de CNET a noté que si vous possédez également un drone DJI, la fonction de charge ultra-rapide du Power 1000 serait « l’un des meilleurs arguments de vente pour cette unité particulière ». Il a également apprécié le fait qu’il dispose de deux ports USB C de 140 watts et qu’il se charge effectivement rapidement. Si vous avez envie de quelque chose de plus petit, le DJI 500 Power est également en baisse de 499 $ à 379 $ pour les membres Prime.

Vous voulez vérifier ce qu’il y a d’autre sur le marché ? Nous avons rassemblé de nombreuses offres de centrales électriques pour vous aider à économiser sur celle qui correspond le mieux à vos besoins. Et pour d’autres recommandations, consultez notre liste des meilleurs générateurs solaires de 2024 avec des marques comme Bluetti, Jackery et Oupes.

En savoir plus: Cadeaux uniques pour les personnes qui ont tout