Ne soyez pas une statistique: l’ICBC et la province exhortent les voyageurs à conduire en toute sécurité pendant le long week-end de la fête de la Colombie-Britannique

Les longs week-ends signifient plus de véhicules – et d’accidents – sur les routes de la Colombie-Britannique.

En moyenne, trois personnes sont tuées et 560 blessées chaque année dans des collisions au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Colombie-Britannique, selon l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC).

À l’approche du long week-end du BC Day, les voyageurs sont encouragés à rester en sécurité sur la route en planifiant à l’avance, en faisant preuve de plus de prudence et en se préparant à des volumes de trafic supérieurs à la normale.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique a déclaré que les conducteurs peuvent s’attendre à des retards sur l’autoroute 5 de Coquihalla, car certaines parties de l’autoroute sont à une voie dans chaque direction, en raison des dommages causés par la rivière atmosphérique de novembre 2021 et des travaux de reconstruction en cours. Les volumes de trafic les plus importants sur le Coquihalla sont attendus de midi à 20 h tous les jours.

Les conducteurs sont encouragés à ajuster leurs plans de déplacement pour éviter les heures de pointe ou à envisager d’utiliser l’autoroute 3 comme itinéraire alternatif entre l’intérieur et le Lower Mainland. Les conducteurs empruntant d’autres itinéraires dans la province doivent également s’attendre à des volumes de circulation supérieurs à la moyenne et planifier en conséquence.

Les conseils généraux pour un voyage en toute sécurité comprennent :

* Prévoyez plus de temps pour vous rendre à destination en raison de l’augmentation du trafic sur les routes.

* La plupart des accidents de ce long week-end se produisent le vendredi, alors prévoyez de partir le jeudi ou le samedi matin si possible pour éviter les embouteillages et les retards éventuels.

* Les événements spéciaux se produisant dans les communautés le long du corridor créeront également une augmentation du nombre de conducteurs le long de la route, et les voyageurs doivent surveiller le contrôle de la circulation.

* Préparez-vous à des températures extrêmes, emportez beaucoup d’eau et de nourriture pour les passagers et les animaux de compagnie, et restez informé des avertissements de vague de chaleur grâce aux alertes d’Emergency Info BC : https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/latest-news/

* Assurez-vous que votre véhicule est prêt pour le trajet en ayant un réservoir plein de carburant et une batterie chargée, et en vérifiant l’huile moteur, le liquide de lave-glace, les phares et les pneus, y compris la roue de secours.

* Prévoyez des pauses dans les aires de repos, qui peuvent être identifiées via : https://www.th.gov.bc.ca/restareas/

* Surveillez les motocyclistes et partagez la route avec les cyclistes et les autres usagers.

* Respectez toutes les limites de vitesse affichées et les panneaux et dispositifs de contrôle de la circulation.

Statistiques de l’ICBC :

Dans le Lower Mainland, en moyenne, une personne est tuée et 380 personnes sont blessées dans 1 200 collisions chaque année au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Colombie-Britannique.

Dans le sud de l’intérieur, en moyenne, une personne est tuée et 85 personnes sont blessées dans 350 accidents chaque année au cours de la longue fin de semaine de la journée de la Colombie-Britannique.

Sur l’île de Vancouver, en moyenne, une personne est tuée et 70 personnes sont blessées dans 300 collisions chaque année au cours de la longue fin de semaine de la fête de la Colombie-Britannique.

Dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, en moyenne, une personne est tuée et 24 personnes sont blessées dans 130 collisions chaque année au cours de la longue fin de semaine de la journée de la Colombie-Britannique.

Pour les informations les plus récentes sur les trajets routiers, consultez @DriveBC sur Twitter ou consultez : www.DriveBC.ca

ruth.lloyd@wltribune.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Colombie-BritanniqueConduiteVacances en famille