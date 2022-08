Ne soyez pas une dinde avec un souhait de mort – Shaw Local

Pourquoi la dinde a-t-elle traversé la route ?

Je ne sais pas. Parce qu’il est stupide ? Braver? Héroïque? Je lui demanderai peut-être.

Après tout, il a visité notre arrière-cour plusieurs fois. Il se pavane comme pour montrer l’endroit à un acheteur potentiel à qui il demande quatre fois le prix de Zillow.

Une nuit, il a grimpé / volé haut dans les branches d’un énorme érable et est resté la nuit, comme si nous étions son premier choix de chambre d’hôtes. Oeufs, toasts et saucisses de dinde probablement attendus le lendemain matin. Non, attends, gratte les saucisses.

Nous le voyons souvent gambader près de l’intersection des routes Burlington et Corron à Campton Hills. Il se tiendra soit sur le bord de la route comme s’il comptait les voitures, soit se promène tranquillement sur deux voies de circulation rapide, croyant très probablement que chaque conducteur (qui le voit) s’adaptera à ses caprices de déambulation. Il doit croire qu’il est doté d’un don rare pour être délivré en toute sécurité de toute menace, humaine ou machine.

Dans une semaine ou deux, il aura des ennuis. Les écoles sont sur le point de retirer davantage de voitures des allées et des autobus scolaires des terrains du district. Les adolescents en retard dans la classe principale et les chauffeurs d’autobus qui respectent un horaire peuvent ne pas montrer le respect qu’il faut pour une dinde errante profitant paresseusement de la vue depuis une voie de virage à droite.

Les conducteurs peuvent envoyer des SMS ou appeler ; peuvent être en train d’atteindre leurs feuilles de calcul d’algèbre qu’ils doivent terminer ; peuvent se retourner pour crier sur leurs enfants qui font du covoiturage en leur lançant des coups de poing.

La dinde, ignorante de ces dangers, se pavane dans une ligne de mire invisible.

Il n’est pas le seul à se diriger vers les ennuis, cependant, appâtant allègrement le destin, sur le point de se faire écraser par un semi-remorque métaphorique à 18 roues qui se soucie d’une dinde sur la route aussi peu qu’un emballage Whopper abandonné.

Parce que vous aussi, vous aurez ce sentiment délabré si vous pensez que la sous-variante omicron BA-5 de COVID s’écartera de votre chemin comme une Porsche surbaissée évitant un chuckhole.

Je n’ai toujours pas contracté le COVID-19 – que je sache. Certains disent que c’est inévitable. Je vais tenter ma chance – ou plutôt, je ne laisserai pas cela au hasard. Je ferai tout mon possible pour éviter de contracter le COVID-19 à long terme, des symptômes qui pourraient entraîner des problèmes pulmonaires extrêmes ou tout autre résultat catastrophique.

Je continue à me masquer lorsque je vais dans les magasins, même si les gens me regardent comme si je portais des rayures de gang. Je m’en fiche. Je ne sais pas avec qui ce caissier ou ce vendeur a été en contact étroit ces deux derniers jours. Au restaurant, j’essaie de manger à l’extérieur ou à emporter.

Le Kane County Chronicle (06/08/2022) rapporte dans la plupart des écoles de la région : « Plus besoin d’asseoir les élèves à 3 pieds l’un de l’autre. Plus de masquage universel obligatoire dans les écoles ni de tests COVID. «Il y a encore pas mal de COVID qui circulent», a déclaré Michael Isaacson, directeur exécutif du département de la santé du comté de Kane. “Avec la forte utilisation des tests à domicile, il est difficile pour nous d’obtenir une image précise de la quantité de COVID qu’il y a.” Le surintendant U-46 du district scolaire d’Elgin Area, Tony Sanders… a souligné que «notre meilleure protection contre le COVID-19 continue de porter un masque, d’assurer une distance sociale et de se laver les mains».

La plupart des parents, des élèves et même certains enseignants feront semblant de ne pas suivre ce conseil. En fait, un ami proche a récemment fait remarquer : “Tu vas porter ton masque pour toujours ?!”

“Non,” répondis-je. “Pas pour toujours. Mais pour l’instant, oui.”

Oh, au fait, il a attrapé le COVID-19 il y a quelques mois. Je suis resté avec lui pendant des semaines – syndrome du cerveau brumeux. S’il pense qu’il est immunisé maintenant, j’ai un article sur une dinde qu’il devrait lire.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus d’une centaine de revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales ou sur Amazon. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.