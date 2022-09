Ne soyez pas un dindon, aidez les personnes dans le besoin autour de Kelowna cet automne – Kelowna Capital News

Vous n’y pensez peut-être pas encore, mais Thanksgiving n’est qu’à 19 jours.

Et pour la Central Okanagan Food Bank (COFB), c’est l’une des périodes les plus occupées de l’année, car elle sert jusqu’à 200 nouveaux clients par mois. La banque alimentaire veut sensibiliser le public au besoin accru de bénévoles au cours des prochains mois.

Le COFB a enregistré un nombre record de clients pendant l’été, alors que les services ont augmenté de 20 %, ce qui a réduit son inventaire de fournitures à l’approche des mois d’hiver. Avec l’inflation et l’augmentation des demandes, il y a un plus grand besoin de dons.

Le samedi 24 septembre, la collecte de nourriture de Thanksgiving du COFB se déroule comme le premier événement majeur de l’automne pour s’assurer que la banque alimentaire a assez pour les articles de Thanksgiving à Noël et au-delà. Des sacs en papier brun pour les collectes de denrées alimentaires seront distribués dans tout Kelowna et West Kelowna tout au long de cette semaine. Les bénévoles du COFB sillonneront les villes toute la journée de samedi pour récupérer des sacs remplis de denrées non périssables devant les portes des gens.

La collecte d’aliments de Thanksgiving se poursuivra également le week-end prochain (samedi et dimanche, les 1er et 2 octobre) devant les quatre emplacements Save on Foods à Kelowna et West Kelowna. Sur place, le COFB acceptera les denrées alimentaires et les dons en argent.

Les bénévoles sont très demandés et si vous êtes intéressé à vous joindre, contactez le COFB.

