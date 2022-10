Ne soyez pas surpris si Geno Smith maintient les Seahawks en plein essor – Kelowna Capital News

Geno Smith défie les probabilités.

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle connaît une saison exceptionnelle et il enfreint les règles en le faisant.

Vous voyez, les saisons d’évasion se produisent généralement au cours de la deuxième ou de la troisième année d’un joueur dans le jeu. Ils ne sont pas censés se produire lors de votre dixième saison en tant que pro, mais c’est exactement ce qui se passe avec Smith à Seattle.

Ancien choix de deuxième tour avec les Jets en 2013, Smith s’est éteint à New York après deux saisons en tant que partant et a fini par être le remplaçant pour les deux suivantes. Il a ensuite passé du temps en tant que remplaçant avec les Giants (’17) et les Chargers (’18) avant d’arriver à Seattle en 2019 pour servir de caddie de Russell Wilson.

Trois ans plus tard, à l’âge de 31 ans, Smith est devenu l’une des plus grandes histoires de la NFL.

Comme la plupart des observateurs de la NFL, j’ai regardé les performances de pré-saison de Smith et ce qu’il avait fait au cours de sa carrière et j’ai pensé qu’il serait un espace réservé jusqu’à ce que les Hawks puissent acquérir leur quart-arrière de franchise lors du repêchage.

Un petit problème. Quelqu’un a oublié de le dire à Geno Smith.

Tout d’abord, Smith a battu Drew Lock, qui a été acquis de Denver dans le commerce Wilson, pour le poste de départ. À partir de là, Smith, il a été éteint. Pro Football Focus – une source de statistiques si respectée que NBC utilise ses classements de joueurs dans ses intros de joueurs sur Sunday Night Football – a classé Smith comme quart-arrière n ° 1 de la NFL un mois après le début de la saison. Pas Aaron Rodgers, pas Tom Brady, pas Joe Burrow mais Geno Smith.

Je sais ce que tu penses. La plupart de ses chiffres sont gonflés en raison de la vérification, car le pourcentage d’achèvement de 77,3% de Smith est en tête de la ligue, mais une plongée plus profonde dans les statistiques vous donne une image plus claire.

Selon NFL NextGen Stats, les 8.0 Average Intended Air Yards de Smith sont au milieu du peloton à égalité avec Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City et devant Brady (7,6) et Burrow (7,7). Smith a également eu le temps de lancer selon NextGen, sa moyenne de 2,84 secondes étant la neuvième de la ligue. Compte tenu du temps, Smith a pu utiliser deux excellents récepteurs à Tyler Lockett et DK Metcalf.

Il y a aussi d’autres facteurs qui ont conduit à cette tempête parfaite à Seattle. Le porteur de ballon Rashaad Penny s’est précipité pour 292 verges et a une moyenne de 6,0 verges par course. Le jeu au sol réussi a permis aux Seahawks d’utiliser plus d’action de jeu et également d’en lancer plus au premier essai, ce qui peut également être attribué au nouveau coordinateur offensif Shane Waldron et à la philosophie qu’il a apportée avec lui des Rams.

Et n’oublions pas que les tacles offensifs recrues Charlie Cross et Abraham Luca ont été solides à leurs débuts.

Tout cela fait partie de ce qui a permis à Smith de briller.

Maintenant, beaucoup sont sceptiques quant à la capacité de Smith à poursuivre son succès actuel, mais compte tenu des facteurs mentionnés, il n’est pas imprévisible que Smith joue près ou à ce niveau pour le reste de l’année.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web Black Press local.

