Alors que les auditions à l’aveugle touchent à leur fin avec la saison 26 de La voixles choses deviennent acharnées. Et Gwen Stefani est clairement venue jouer, empêchant son collègue entraîneur Reba McEntire d’attraper le chanteur country Jake Tankersley à peine 10 minutes après le début de la première. Au cours de l’épisode de lundi (14 octobre), l’ancienne chanteuse de No Doubt a eu recours à des tactiques moins orthodoxes pour attraper un candidat à trois chaises. Et même si cela a fonctionné, certains téléspectateurs se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leur malaise.

« Ne soyez pas stupide » : Gwen Stefani à la candidate de « The Voice »

Kay Sibal, 24 ans, n’a pas l’habitude de chanter en solo. L’artiste né à Los Angeles est normalement partie d’un ensemble. Cependant, elle n’a pas semblé avoir de difficulté avec une reprise jazzy de « From the Start » de Laufey. Tous les entraîneurs se sont retournés à l’exception de Reba McEntire.

Il est vite devenu évident que la véritable bataille se déroulait entre Michael Bublé et Gwen Stefani. Reba s’est rangé du côté de Bublé, tandis que Snoop Dogg a poussé pour Stefani. Alors que Sibal évaluait ses options, la chanteuse de « Hollaback Girl » a exhorté : « Ne soyez pas stupide ».

Certains fans n’ont pas apprécié ce commentaire et ont exprimé leur désapprobation sur les réseaux sociaux. « Personne ne devrait dire à personne de ne pas être stupide. Honte à vous », un téléspectateur a écrit sur X/Twitter. « Totalement offensé. »

Un autre spectateur appelé les commentaires du chanteur de « Purple Irises » sont « troublants ». Cependant, Sibal n’était clairement pas trop offensé. L’Américain d’origine philippine de première génération a finalement choisi l’équipe Gwen.

La voix termine la saison 26 des auditions à l’aveugle lors de l’épisode de mardi (15 octobre). Les Battle Rounds débuteront lundi prochain (21 octobre).

Comment Blake Shelton fait tomber Gwen Stefani amoureuse de lui chaque jour

Gwen Stefani a rencontré son mari Blake Shelton sur le tournage de La voix en 2014, alors qu’ils étaient tous deux entraîneurs. Après avoir rendu public leur relation en 2016, Shelton a posé la question en 2020. Ils se sont mariés l’année suivante.

La voix les téléspectateurs ont certainement apprécié d’être aux premières loges pour leur romance, et il semble que leur mariage soit toujours solide.

« Le problème avec Blake, c’est que vous ne passerez jamais une journée sans rire », a déclaré Stefani lors d’une conférence de presse. Apparition le 2 octobre sur Le spectacle de Jennifer Hudson. « Vous savez ce que je veux dire? Ce qui est juste… peu importe ce qui se passe. Ce gars a tellement de patience et tellement de gentillesse dans son cœur.

Image présentée par Barson Anne/ABACA/Shutterstock