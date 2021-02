«Ne soyez pas méchant» n’est pas une valeur d’entreprise normale. Mais Google n’est pas une entreprise normale.

Les employés de Google organisent une grève le 1er novembre 2018 à New York pour harcèlement sexuel. | Bryan R. Smith / AFP / Getty Images

L’histoire de l’intérieur derrière le célèbre mantra de Google, selon un ancien dirigeant clé.

La Silicon Valley regorge de nobles idéaux. Mais rares sont ceux qui sont aussi nobles que la devise la plus célèbre de Google: « Ne soyez pas méchant ».

Si vous savez quelque chose sur la culture de Google, vous avez probablement entendu ces trois mots. Ils sont accrocheurs. Citation. Même moquable. «Ne soyez pas méchant» était au sommet du code de conduite de l’entreprise pendant plus d’une décennie, voyant l’entreprise à travers son ascension exponentielle de start-up décousue à géant de la technologie.

L’idéal est légendaire. Et son histoire d’origine est particulièrement révélatrice de ce qu’était Google à ses débuts – et des controverses entourant l’entreprise aujourd’hui.

Dans le premier épisode de Terre des géants: l’empire de Google – notre nouveau podcast en sept parties sur l’ascension de Google vers un géant mondial – Marissa Mayer, l’une des premières et des plus influentes dirigeantes de Google, et maintenant cofondatrice de la start-up Sunshine, nous a expliqué comment la société a adopté «ne soyez pas méchant. »

Mayer dit que l’idée de « Ne soyez pas méchant » est née lorsque Google a commencé à conclure des accords pour monétiser son moteur de recherche à la fin des années 90. Une première réunion d’affaires avec le Washington Post a suscité l’enthousiasme des ingénieurs de Google, mais aussi une certaine appréhension. En particulier, nous a dit Mayer, un ingénieur nommé Amit Patel avait de sérieux doutes.

«Il craignait que [we] pourrait dire au Washington Post que nous mettrons un article qui, selon eux, est plus important en premier dans les résultats de recherche ou ne sera pas aussi complet s’ils ne le souhaitent pas. Les choses qu’il considérait vraiment compromettraient notre intégrité. (N’oubliez pas qu’à l’époque, l’objectif de Google était en soi «d’organiser les informations du monde».) Un représentant de Google n’a pas pu confirmer les détails de la réunion, mais a déclaré que l’entreprise ne modifierait jamais les résultats de recherche à cause d’un partenaire.

Et donc, dit Mayer, Patel est allé dans la salle de conférence où l’équipe de Google allait rencontrer le Washington Post et a écrit un message à ses collègues sur le tableau blanc « dans le coin inférieur gauche … en tout petit lettres, ‘ne soyez pas méchant.’ »

La ligne a clairement résonné, car plus tard, Mayer et d’autres employés de longue date ont été chargés d’élaborer un code de conduite officiel pour l’entreprise. Mayer se souvient que Paul Buchheit (un ingénieur légendaire de Google qui inventera plus tard Gmail) a ramené la note de Patel. « [Paul] dit, pouvons-nous simplement nous passer de cet exercice? Nous avons notre valeur fondamentale. C’est ce qu’Amit a écrit sur le tableau blanc; c’est ‘ne soyez pas méchant.’ »

Buccheit nous a dit qu’il se souvenait de la série d’événements un peu différemment. Il a dit qu’il se souvenait avoir été le premier à avoir dit «ne soyez pas méchant» lors d’une réunion sur les valeurs fondamentales de l’entreprise, et qu’ensuite Patel a commencé à écrire «ne soyez pas méchant» autour du siège de Google. Mais Buccheit a également déclaré qu’il partageait un bureau avec Mayer et Patel à l’époque, il est donc possible que Patel ait d’abord «implanté» le mantra dans l’esprit de Buccheit, dans un «scénario de type initial». Tout cela s’est passé il y a plus de 20 ans, il est donc logique que la grande histoire d’origine «ne soyez pas méchant» a quelques variations différentes, selon à qui vous parlez. Ce qui compte, c’est que l’idée est restée.

« Ne soyez pas méchant » est rapidement devenu une partie de l’identité de Google, en interne et dans le monde extérieur. Cela représentait un nouveau type d’éthique pour une future puissance d’entreprise, qui contribuerait à façonner la culture de la Silicon Valley et des nombreuses entreprises technologiques qui se sont formées au cours des 20 dernières années. Google était censé être une technologie innovante pour rendre le monde meilleur.

Au début de Google, appliquer le mantra de ne pas être mauvais était simple: ne laissez pas les annonceurs acheter leur chemin vers le haut des résultats de recherche, ne facturez pas les gens pour trouver des informations, ne spammez pas les gens avec des bannières publicitaires sur la page d’accueil.

Aujourd’hui, la capacité de Google à tenir cette promesse de ne pas être méchant est beaucoup plus compliquée.

Alors que Google est passé d’une petite opération avec un seul outil – la recherche – à un géant mondial avec des centaines de produits, de Gmail à Google Maps en passant par YouTube, qui ont tous une immense influence sur la façon dont nous communiquons et découvrons des informations, les gens ont commencé à se demander si Google est trop gros. Ils examinent également si les décisions qu’il prend nuisent au reste d’entre nous car cela répond à la demande des entreprises de faire plus de profits.

À l’automne 2020, le ministère américain de la Justice et plusieurs procureurs généraux des États ont intenté trois poursuites antitrust distinctes contre Google. Les poursuites affirment que Google détient un pouvoir de monopole dans la recherche en ligne et la technologie de publicité numérique, et utilise ce pouvoir pour étouffer la concurrence.

Dans le même temps, les législateurs des deux côtés de l’allée sont également en colère contre Google – et d’autres grandes entreprises technologiques – pour différentes raisons. Certains politiciens pensent que l’entreprise n’en fait pas assez pour éliminer la désinformation sur des choses comme Covid-19 ou les élections de 2020 sur ses plates-formes. D’autres politiciens affirment que l’entreprise en fait déjà trop et étouffe les discours partisans, comme lorsque YouTube de Google a récemment suspendu le compte de Donald Trump pour incitation à la violence à la suite des émeutes du Capitole. C’est un rappel que «ne soyez pas méchant» peut signifier différentes choses pour différentes personnes.

Même au sein du personnel de Google, nous constatons des tensions autour de ce que représente l’entreprise. En novembre 2018, 20000 employés de Google ont organisé une grève pour protester contre le traitement par l’entreprise de plusieurs allégations de harcèlement sexuel de grande envergure, qui ont révélé une multitude de conflits internes, des objections à l’expansion des activités de Google aux accusations de culture de représailles contre les employés qui s’expriment ou essayez de vous syndiquer.

Il peut sembler difficile de concilier toute cette indignation à propos de Google avec l’idée que Google était censé être le plus heureux des géants de la technologie. Celui avec le logo lumineux et coloré, les griffonnages intelligents, la culture de l’innovation et de l’excellence. Et le mantra du bien.

«Google ne fait pas toujours la bonne chose», nous a dit Dana Wagner, qui a été l’avocate antitrust de Google de 2007 à 2011. C’est parce que, a déclaré Wagner, « Parfois, on ne sait pas quelle est la bonne chose. »

En 2018, Google a discrètement déplacé «ne soyez pas méchant» jusqu’à la toute fin de son code de conduite. Mais il est toujours là: «Et rappelez-vous… ne soyez pas méchant, et si vous voyez quelque chose que vous pensez ne pas bien, parlez. Pour les employés de Google, les politiciens et les utilisateurs qui maintiennent Google à cette norme – quelle que soit leur interprétation – ces trois mots comptent toujours.

