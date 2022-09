“Ne soyez pas le Premier ministre P&O” sur les droits des travailleurs, déclare le chef du TUC à Liz Truss

je ne supporte pas l’idée que davantage de personnes tombent dans la pauvreté. C’est dégoûtant que dans un pays riche, nous ayons des tas d’enfants sur le seuil de subsistance. Cela ne devrait jamais arriver.

La colère n’est pas une émotion que j’associe à la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady. La passion? Bien sûr. Feu? Ça aussi. Elle est capable de soulever les troupes avec un discours percutant. Mais la fureur froide qui se dégage au fil de notre conversation me renverse un peu. Je connais le dirigeant syndical depuis près d’une décennie et je ne me souviens pas avoir entendu le même ton.

Ce sort des Britanniques les plus pauvres est important pour O’Grady. Les souffrances qu’ils s’apprêtent à endurer cet hiver, avec une inflation hors de contrôle et affectant les prix des denrées alimentaires ? Cela la dérange. Peut-être parce qu’elle a vu la vie de l’autre côté. Elle a partagé une chambre avec ses trois sœurs en grandissant. Elle est serveuse, a travaillé chez M&S, a pelé des oignons dans un fast-food.

Il n’y a pas beaucoup de directeurs non exécutifs à la Banque d’Angleterre – un autre poste qu’elle occupe – qui ont fait cela. O’Grady comprend la lutte d’une manière que très peu de personnes dans la vie publique comprennent.

Elle ne tarit pas d’éloges sur son successeur, Paul Nowak, mais son départ imminent du corps syndical représentera tout de même une perte. “Nous devons faire honte au gouvernement d’agir, mais notre premier travail est d’essayer d’empêcher qu’une catastrophe ne se produise”, dit-elle. Entre-temps, le TUC et ses membres ont intensifié leur travail sur la fourniture d’une aide d’urgence aux familles en difficulté, en commun avec un certain nombre d’organisations caritatives. Plus est sur le chemin.

« Les syndicats ont toujours eu cette dimension dans ce qu’ils font. Ils ont des fonds de difficultés. Armes charitables. C’est le genre de travail qui n’est souvent pas rendu public. Je nous vois obligés d’intensifier les choses. Nous en discutons dans [our] Conseil général. Nous devons être préparés au fait que la vie va devenir très difficile pour un grand nombre de personnes. Lorsque les gens sont en difficulté, nous avons l’obligation d’intervenir et de soutenir.

Le gouvernement aussi. Mais cela ne se dit pas, peut-être parce que c’est évident. « Il ne devrait pas en être ainsi », ajoute O’Grady, montrant toujours des signes de frustration. « Il devrait être possible d’éviter la récession. Nous avons intensifié en ce qui concerne le régime de congé. Nous sommes prêts à redoubler d’efforts. »

Furlough a vu l’organisme syndical travailler aux côtés de la CBI et du Trésor pour créer ce qu’on appelait officiellement le programme de maintien dans l’emploi. Il a couru tout au long de la pandémie, et c’est peut-être le couronnement d’O’Grady. Elle peut citer des millions de moyens de subsistance sauvés grâce à son travail et à celui de son équipe. O’Grady elle-même a joué un rôle clé dans la création du régime. Aurait-il été tout aussi réussi sans qu’elle soit là pour travailler aux côtés des autres ? Douteux.

Le mérite revient également à Rishi Sunak, qui a perdu face à Liz Truss lors de la course à la direction des conservateurs, pour s’être montré disposé à écouter des voix non traditionnelles, ne serait-ce qu’en temps de crise. Truss sera-t-il prêt à le faire dans la crise actuelle ? Cela reste à voir.

«Je pense que nous avons prouvé que toute sagesse ne réside pas à Westminster, Whitehall ou dans la salle de conférence. Mais il semble que nous ne valons la peine de parler qu’en cas de crise. Avec l’énergie, nous sommes confrontés à une crise aux proportions pandémiques », déclare le patron du TUC, plus que d’habitude optimiste. Le TUC “se tient prêt” à contribuer à trouver des solutions, mais fait valoir que “la balle est clairement dans le camp de Liz Truss”.

Le nouveau Premier ministre tendra-t-il un rameau d’olivier aux syndicats ? Il est difficile de voir cela se produire. Même si Truss ne s’était pas entourée de punk thatchériens et d’idéologues, elle a la réputation d’être cassante et rigide dans sa pensée.

Son mandat est discutable. Elle a terminé deuxième derrière Sunak parmi les députés conservateurs, attirant le soutien de seulement 113 membres du parti parlementaire (moins d’un tiers). Sa marge gagnante parmi les membres était visible, mais plus étroite que les sondages ne l’avaient prédit. Elle a obtenu 57 % des suffrages exprimés, mais avec un taux de participation de 82 %, ce chiffre ne représente que 47 % des électeurs.

“Elle n’atteindrait pas le seuil fixé par les ministres pour que les membres du syndicat votent sur la grève”, a souligné O’Grady dans un tweet devenu viral.

Truss a-t-il vraiment un mandat pour un feu de joie des droits des travailleurs plus généralement, surtout compte tenu de ce que le manifeste conservateur avait à dire sur le sujet ? À la page cinq, il affirmait que le Brexit donnerait l’occasion de “relever les normes dans des domaines tels que [sic] droits des travailleurs”. À la page 38 : « L’augmentation de l’emploi que le gouvernement conservateur a supervisée depuis 2010 est la preuve qu’il n’y a pas de contradiction entre un taux d’emploi élevé et des normes élevées. Il a également promis un organe d’application unique pour “réprimer tout employeur abusant du droit du travail, que ce soit en prenant des pourboires aux travailleurs ou en leur refusant des indemnités de maladie”, et s’est engagé à “garantir que les travailleurs ont le droit de demander un contrat plus prévisible et d’autres mesures raisonnables”. protections ».

O’Grady craint que Truss ne devienne “le premier ministre P&O”, une référence à la compagnie de ferry qui a créé un tollé en licenciant ses travailleurs sans consultation et en les remplaçant par du personnel au salaire inférieur au salaire minimum. Son PDG, devant des députés incrédules lors d’une audience aux Communes, a reconnu avoir enfreint la loi.

«Nous avons eu 60 jours de dogme de droite en parade. Le nouveau PM va-t-il changer de cap ? Nous devrons attendre et voir, mais l’alternative est qu’elle deviendra connue sous le nom de Premier ministre P&O. Cela ne générera pas de croissance. Cela nous portera tous préjudice. L’appauvrissement et la protection des travailleurs est un gage de frein à la croissance. Les travailleurs créent de la richesse. Tout ce que nous demandons, c’est une juste part.

Le TUC vient de publier les résultats d’un sondage GQR Research, qui montre peu d’appétit, même parmi les électeurs conservateurs, pour les réductions des droits des travailleurs. L’enquête, menée auprès de 3 040 répondants, a révélé que 79 % d’entre eux étaient favorables à l’amélioration de tous les droits des travailleurs conservés depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE. Ce pourcentage est passé à 81 % chez les électeurs conservateurs. Il a trouvé un soutien tout aussi fort pour mettre fin au « licencier et réembaucher », pour renforcer les droits des travailleurs dans l’économie des petits boulots et pour l’introduction d’« accords salariaux équitables » dans tous les secteurs afin de créer des planchers de rémunération et de droits dans les industries.

Le seul problème sur lequel les électeurs conservateurs étaient à la traîne par rapport au chiffre global était en faveur d’une interdiction des contrats zéro heure, mais il était proche – 66% contre 68%.

“C’est un voyage nostalgique si vous croyez que réduire les impôts au sommet et [low] payer pour tous les autres améliorera la situation de la Grande-Bretagne », déclare O’Grady. « Espérons qu’elle accorde une certaine attention à ce que pensent les électeurs. Ce qui m’a vraiment frappé dans notre sondage, c’est qu’il y a très peu de différence selon la façon dont les gens votent. Le soutien aux droits des travailleurs est fort dans tous les domaines. Les gens ne veulent pas qu’ils soient coupés.