Ne soyez pas brûlé, ciel ensoleillé à travers l’Okanagan ce week-end – Kelowna Capital News

Un temps chaud et un ciel ensoleillé sont prévus pour l’Okanagan ce week-end.

La vallée sera chaude avec des maximums autour de 30C et des minimums nocturnes d’environ 15C.

Assurez-vous de porter un écran solaire ce week-end, l’indice UV sera d’environ 8, ce qui est très élevé, ce qui expose les gens à un risque de coup de soleil.

Le samedi 16 juillet sera partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d’averses une fois le soleil couché. Il y a un risque d’un petit orage ce soir.

Le dimanche 17 juillet sera ensoleillé le matin et en début d’après-midi avec une alternance de soleil et de nuages ​​avec 40 pour cent de probabilité d’averses en fin d’après-midi. Risque d’orage en fin d’après-midi. Pendant la nuit, il y a 60 % de probabilité d’averses et de couverture nuageuse périodique.

Il n’y a pas d’alerte météo pour la région ce week-end.

Pour plus d’informations, visitez meteo.gc.ca.

