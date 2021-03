Tout en discutant avec les médias après avoir rencontré leurs homologues américains, de hauts diplomates chinois ont souligné qu’ils resteraient fermes dans la défense de leurs intérêts nationaux.

« Il y a tellement de différences majeures entre les deux côtés», A déclaré le responsable chinois de la politique étrangère Yang Jiechi aux journalistes en Alaska. Selon Yang, qui s’est entretenu avec la presse aux côtés du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, bien que Pékin estime que les deux pays « devrait suivre les principes de non-confrontation et de conflit», Il restera ferme sur les questions concernant ses politiques et intérêts nationaux dans la région.

« Nous avons réitéré aux États-Unis une fois de plus [that] la souveraineté et le territoire sont des questions principales… Nous espérons que les États-Unis ne sous-estimeront pas la détermination de la Chine à défendre son territoire, à sauvegarder son peuple et à maintenir ses intérêts justes», A déclaré Wang.

Pendant ce temps, le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a représenté la Maison Blanche à la réunion d’Anchorage avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, a souligné: «un certain nombre de domaines où [Washington and Beijing] sont fondamentalement en désaccord. »

Parmi ces domaines, le responsable américain a de nouveau évoqué la question du Xinjiang. Washington et ses alliés occidentaux ont fréquemment accusé Pékin de violations des droits de l’homme dans la région – des allégations surnommées « absolument ridicule et complètement contraire aux faits”Par la Chine. Blinken a également souligné la situation à Hong Kong, l’ancienne colonie britannique où des manifestations contre le gouvernement central ont eu lieu. Plus tôt cette semaine, Washington a sanctionné un certain nombre de responsables chinois pour ce qu’il considère comme la répression de Pékin contre le statut semi-autonome de la ville, tandis que la Chine la considère comme « ingérence grave dans [its] affaires internes. »

« Il n’est pas surprenant que lorsque nous avons soulevé ces questions, clairement et directement, nous avons obtenu une réponse défensive.», A déclaré Blinken aux journalistes après deux jours de discussions.

Selon le diplomate américain, la délégation a fait face à «discussions difficiles et directes», Exactement comme ils s’attendaient à ce qu’ils soient. Cependant, il existe encore des domaines où les intérêts américains et chinois se croisent et ils visent à poursuivre le dialogue, ont convenu de hauts diplomates des deux côtés.

Jeudi, lorsque les homologues se sont rencontrés pour la première fois face à face après l’entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, les pourparlers sont devenus assez houleux sur un certain nombre de questions. Les délégations de Washington et de Pékin ont échangé des mots durs et se sont mutuellement accusées de tenter de saper la stabilité mondiale.

