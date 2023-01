Ne sortez pas les livres pour enfants qui mettent les adultes mal à l’aise – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’auteur Meg Medina est diplômée de l’université en 1984, avec une spécialisation en arts de la communication et en écriture anglaise. Elle a enseigné dans des écoles publiques pendant plus de 10 ans à New York et en Floride avant de se consacrer à l’écriture de fiction pour les jeunes lecteurs. Elle est devenue une auteure reconnue et acclamée, remportant de nombreux prix et écrivant de nombreux livres.

Medina est membre de la Freedom to Read Foundation, le mot clé étant « liberté ». Elle est devenue une ardente défenseure des choses que nous devrions apprécier et soutenir, y compris la diversité dans la littérature pour enfants et discuter de vrais problèmes, tels que l’identité de genre, avec lesquels de nombreux enfants luttent aujourd’hui.

La citation suivante de Médine est la seule raison de ma lettre. Veuillez lire et réfléchir : « Tirer des livres d’une bibliothèque scolaire à cause de l’inconfort qu’ils créent chez les adultes est une recette pour le désastre. Cela érode la confiance que les jeunes ont dans les adultes de leur vie et les pousse au secret. Cela sape l’opinion étudiée des bibliothécaires professionnels et des éducateurs. Il soutient l’idée fausse qu’il existe une version de la vie qui est acceptable. Et cela dénigre le travail des auteurs qui ont le courage de nommer des expériences difficiles et réelles.

Sharon Mc Lane

Dixon