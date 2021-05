«  Ne sera pas réduit au silence  »: l’AP et Al Jazeera condamnent Israël pour avoir bombardé les bureaux des médias de Gaza et avoir failli tuer leurs journalistes

À la suite du bombardement ciblé de samedi, qui a détruit le bâtiment contenant les bureaux des médias internationaux à Gaza, le président-directeur général de l’AP, Gary Pruitt, a déclaré que la société était «Choqué et horrifié que l’armée israélienne cible et détruit le bâtiment», comme ils l’ont «Connaissait depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savait que des journalistes étaient là.»

«Nous recherchons des informations auprès du gouvernement israélien et nous collaborons avec le département d’État américain pour essayer d’en savoir plus», il a révélé, appelant le bombardement «Un développement incroyablement inquiétant.»

Bien que l’agence de presse ait reçu un avertissement pour évacuer le bâtiment environ une heure avant la frappe aérienne, Pruitt a déclaré qu’ils «Évité de justesse une terrible perte de vie.»

«Une douzaine de journalistes et de pigistes de l’AP se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et, heureusement, nous avons pu les évacuer à temps», conclut-il.

Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui.

Dans sa propre déclaration, Al Jazeera a accusé le gouvernement israélien d’essayer de «Faites taire les médias qui témoignent, documentent et rapportent la vérité sur ce qui se passe à Gaza.»

«Il s’agit d’un crime parmi une série de crimes perpétrés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza», a déclaré le chef du bureau d’Al Jazeera à Jérusalem, Walid al-Omari, qui a ajouté que ce serait « impossible » pour arrêter la vérité.

Les Forces de défense israéliennes ont justifié l’attaque en alléguant que le Hamas utilisait également le bâtiment pour « la collecte de renseignements » et à d’autres fins, et qu’il était ainsi devenu un «Cible militaire légale».

Suite au bombardement de la tour, une présentatrice anglaise d’Al Jazeera a déclaré à l’antenne: «Cette chaîne ne sera pas réduite au silence. Al Jazeera ne sera pas réduit au silence. »

