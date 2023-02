Ne risquez pas un contrôle fiscal. Quatre raisons pour lesquelles l’IRS peut signaler votre retour

La saison des impôts est en cours et l’IRS fait l’objet d’une surveillance accrue alors qu’il commence à déployer une partie des près de 80 milliards de dollars de financement approuvés pour l’agence par le Congrès en août.

Alors que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les objectifs comprenaient l’amélioration du service client et l’amélioration de la technologie, les critiques ont averti que le nouveau financement déclencherait une augmentation des audits de l’IRS.

“Les gens ont peur de l’IRS”, a déclaré Karla Dennis, agente inscrite et fondatrice de Karla Dennis and Associates. “Ils ne comprennent pas comment fonctionne le système, et ils ont donc extrêmement peur des audits.”