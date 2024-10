Après qu’un militant pro-palestinien ait perturbé l’exposition personnelle de Thom Yorke le 30 octobre à Melbourne, en Australie, des images de fans ont capturé la légende du rock appelant le manifestant.

« Viens et dis ça », a déclaré Yorke. « Montez sur cette putain de scène et dites ce que vous voulez dire. Mais ne restez pas là comme un lâche, venez ici et dites-le. Allez. » Il a ajouté : « Tu veux pisser la nuit de tout le monde ? Allez. OK, tu le fais. A plus tard alors », avant de quitter la scène.

Reddit utilisateurs a noté que l’incident s’est produit vers la fin de la soirée et que Yorke est rapidement revenu pour terminer le set avec « Karma Police ». Regardez la vidéo ci-dessous.

Les objectifs des manifestants n’étaient pas immédiatement clairs, mais ils pourraient être liés aux antécédents de Yorke et Radiohead en matière de concerts en Israël. En 2017, Radiohead s’est produit à Tel Aviv, ignorant ainsi un boycott culturel non officiel qui remonte à environ 2005. À l’époque, des artistes comme Roger Waters, Thurston Moore et Tunde Adebimpe avaient critiqué cette décision. Yorke s’est défendu en déclarant : « Nous ne soutenons pas plus Netanyahu que Trump, mais nous jouons toujours en Amérique. » Les camarades du groupe de Yorke sont retournés en Israël plus récemment cette année, lorsque Jonny Greenwood a donné des concerts à Tel Aviv. Greenwood est également marié à l’artiste israélienne Sharona Katani, dont la famille a perdu un neveu servant dans les Forces de défense israéliennes pendant la guerre d’Israël contre le Hamas.

Alors que de nombreux artistes continuent de soutenir le boycott culturel d’Israël, d’autres remettent en question son efficacité. En août, Nick Cave a déclaré : « Il est clair que cela ne fonctionne pas. »