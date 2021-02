Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Ne réservez pas les vacances d’été, prévient Grant Shapps

Ils ont changé de ton. Il y a moins d’un mois, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il attendait avec impatience un «grand été britannique» et qu’il avait réservé des vacances à Cornwall. Aujourd’hui, son collègue du Cabinet Grant Shapps a déclaré que même les séjours britanniques pourraient ne pas être autorisés. « S’il vous plaît, n’allez pas de l’avant et réservez des vacances pour quelque chose qu’il est interdit à ce stade d’aller faire, ici ou à l’étranger », a déclaré Shapps ce matin. « Je ne peux pas vous donner une réponse définitive sur la question de savoir si nous pourrons prendre des vacances, que ce soit chez nous ou à l’étranger. » L’industrie du transport aérien a critiqué le secrétaire aux transports, bien que M. Shapps ait révélé que les voyageurs pouvaient obtenir des certificats de vaccin Covid pour permettre l’entrée dans les pays. Si nous pouvons, d’une manière ou d’une autre, partir en vacances cette année, voici les destinations qui ont suggéré que leurs portes soient ouvertes aux touristes. Découvrez 30 des meilleurs séjours britanniques abordables que vous puissiez réserver.

Pendant ce temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE se serait effondrée sous la pression de la pandémie si elle n’avait pas acheté les vaccins en tant que bloc collectif. Aujourd’hui, elle a défendu sa stratégie de vaccination sous le feu des projecteurs, qui a été frappée par des retards d’approvisionnement et est loin derrière le déploiement des coups en Grande-Bretagne, en Israël et aux États-Unis. Cela intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a recommandé le vaccin Oxford-AstraZeneca pour les plus de 65 ans, affirmant que les avantages l’emportaient sur les risques après que plusieurs pays, dont l’Allemagne et la France, aient refusé d’autoriser l’administration du vaccin aux personnes âgées. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a déclaré que le gouvernement visait à ce que tous les plus de 50 ans aient été vaccinés par la nouvelle cible de fin avril.

Trump « crie » à la limite du discours de son avocat

Donald Trump n’a jamais rencontré Bruce Castor, l’avocat qui a lancé la défense de l’ancien président lors de son procès en destitution. Ce serait peut-être mieux pour M. Castor s’ils ne le font pas. M. Trump «hurlait à la limite» face à la performance «désorganisée» de son avocat au Sénat, alors que son équipe de défense du procès en destitution a fait l’éloge d’une vidéo graphique attaquant l’ancien président. Retenu dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride, l’homme de 74 ans aurait été furieux de la plaidoirie d’ouverture de Bruce Castor. Lisez pourquoi. Alors que le deuxième jour de son procès pour destitution commence avec les déclarations liminaires de l’accusation, suivez tout sur notre blog en direct.

Je ne suis pas un chat, dit l’avocat au juge après une erreur de filtre Zoom

Ce n’est pas grave – c’est juste un chaton numérique surdimensionné qui nous rejoint pour une petite plaisanterie. Cela a dû être le processus de réflexion de deux avocats qui se sont connectés à une affaire judiciaire Zoom cette semaine, seulement pour trouver leur collègue Rod Ponton les regardant à travers un filtre de chat. Ce qui s’ensuit est certainement l’une des meilleures erreurs de Zoom à se produire dans l’histoire du verrouillage – et au-delà. Alice Hall dissèque ce qui rend le clip de la comédie en or.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Crise du bardage | Un nouveau pot de 3,5 milliards de livres sterling de financement pour les travaux de remise en état des bardages a été annoncé par le gouvernement pour une utilisation sur les immeubles de grande hauteur uniquement – tandis que ceux des blocs inférieurs devront payer les réparations. L’annonce du secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a laissé de nombreux locataires se sentir «trahis». Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: la crise démographique imminente en Chine

Les couples en Chine n’étaient pas très disposés à s’activer dans la chambre pendant les différents verrouillages du pays l’année dernière, anéantissant les espoirs au sein du gouvernement d’un baby-boom post-pandémique pour conjurer une crise démographique imminente. Dix millions de naissances ont été enregistrées en 2020, soit 15% de moins que l’année précédente, et atteignant un nouveau record depuis les années 1960, lorsque la Chine était en pleine famine. Lisez la suite pour plus de détails.

Mercredi grand lecture

N’utilisez jamais les mots « enfants » ou « méchant »