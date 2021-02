«  Ne réservez pas les menteurs  »: Soledad O’Brien défie les médias lors d’une audience à la Chambre sur la désinformation

Une audience du sous-comité de la Chambre mercredi sur la désinformation des médias, en particulier dans les nouvelles du câble, s’est effondrée de manière prévisible selon des lignes partisanes. Mais les représentants et autres orateurs ont convenu que la question est une préoccupation majeure à une époque de médias de plus en plus polarisés et d’amplification des mensonges.

Une grande partie du désaccord provenait d’une lettre envoyée cette semaine par les membres du comité démocrate de Californie, Anna Eshoo et Jerry McNerney, aux distributeurs de télévision payante et de services de streaming dénonçant un «écosystème médiatique de droite» qui, selon eux, est plus sensible à la désinformation et aux mensonges. Ils demandent pourquoi ils continuent à diffuser des «médias de droite» tels que Fox News, Newsmax et One America News Network (OAN).

La lettre se concentre sur de fausses informations sur le COVID-19 et l’élection présidentielle, affirmant que cela a entravé la réponse de la santé publique à la pandémie et conduit à l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. (La lettre cite une histoire de USA TODAY dans l’une de ses 16 notes de bas de page.)

« La partisanerie et la polarisation dans les médias se développent depuis des années, mais ces événements plus récents reflètent un point d’escalade effrayante », a déclaré le représentant américain Mike Doyle, D-Pa., Lors de l’audience à distance. Citant des témoignages, il a ajouté: « Les entreprises de médias ont de plus en plus mis de côté les normes journalistiques pour chasser la part d’audience et augmenter les bénéfices ».

Cathy McMorris Rodgers, membre de la minorité de classement, de R-Wash., S’est opposée à l’audience, intitulée «Attiser les flammes: désinformation et extrémisme dans les médias», et a qualifié la lettre d’affront unilatéral à une presse libre.

« Pendant tout mon temps dans ce comité, il n’y a jamais eu d’attaque plus évidente et directe contre le premier amendement », a-t-elle déclaré. « Condamner l’attaque du 6 janvier et défendre la vérité et les faits, c’est un objectif bipartite partagé. Si la majorité était vraiment intéressée par un dialogue significatif, vous ne planifieriez pas une audience hyper-partisane pour faire honte et blâmer. envoyer des lettres faisant pression sur les entreprises privées pour qu’elles bloquent les médias conservateurs. »

Le journaliste de longue date Soledad O’Brien, animateur du programme de discussion sur les affaires publiques « Matter of Fact », a déclaré que les organes de presse ont une responsabilité majeure de s’assurer qu’ils ne fournissent pas une plate-forme pour la désinformation.

«Le Congrès ne peut pas et ne doit pas réglementer le journalisme au mépris du premier amendement, mais voici ce que nous pouvons faire: ne pas réserver de menteurs ou avancer des mensonges. Couvrir le fait que des mensonges et de la propagande sont diffusés, mais ne pas demander aux gens de mentir votre émission parce qu’elle les élève et présente un mensonge comme un autre aspect », a déclaré O’Brien, qui a déclaré que le problème a été aggravé par une forte baisse des agences de presse locales fiables.

Jonathan Turley, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington, qui s’est prononcé contre la destitution lors du premier procès de l’ancien président Donald Trump, a critiqué la lettre des démocrates aux distributeurs de services, notamment AT&T, Verizon, Apple et Amazon.

« Du point de vue de la liberté d’expression et de la presse libre, la lettre n’est pas seulement effrayante, elle est positivement glaciale », a-t-il déclaré. «J’admets que je suis peut-être une relique à mes yeux, mais je continue de croire que la meilleure protection contre les mauvais discours est un meilleur discours.

Kristina Urquiza, qui a cofondé l’organisation à but non lucratif Marked by COVID pour raconter les histoires de personnes touchées par le coronavirus et faire pression pour une meilleure politique de santé publique, accuse Trump et le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, d’avoir envoyé au printemps dernier un message qu’elle dit avoir dirigé son père, Mark Anthony Urquiza, de baisser la garde. Il est décédé du COVID-19 le 30 juin.

« La principale personne et entité responsable de la mort de mon père et de (celle de) centaines de milliers de personnes aux États-Unis est Donald Trump et son administration », a déclaré Urquiza, qui a critiqué Trump lors d’un discours à la Convention nationale démocrate de 2020. «Aux gens dans cette salle et à ce corps sacré qui a suivi aveuglément le président sans interroger, qui a mis le parti sur le pays, vous et vos collègues êtes des facilitateurs. Pour les médias, et en particulier les informations par câble, vous avez été complices. Ces acteurs ne peuvent pas ont appuyé sur la détente qui pointait vers la tête de mon père, mais ils ont effectivement conduit la voiture de fuite. «

Avant l’audience de mercredi, Fox et Newsmax ont répondu à la lettre des démocrates aux distributeurs de télévision.

«En tant que chaîne d’information câblée la plus regardée en 2020, Fox News Media a fourni à des millions d’Américains des reportages approfondis, une couverture médiatique de dernière minute et une opinion claire», a déclaré Fox dans un communiqué. pas comme et exiger que les câblodistributeurs s’engagent dans une discrimination de point de vue crée un terrible précédent.

Newsmax a déclaré: «L’attaque des démocrates de la Chambre contre la liberté d’expression et les droits fondamentaux du premier amendement devrait faire frissonner tous les Américains. Newsmax a rendu compte de manière juste et précise des allégations et affirmations faites par les deux parties lors de la récente course électorale. »

OAN n’a pas répondu à une demande de commentaire de USA TODAY.