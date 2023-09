« Ne regardez pas en arrière, espérez le meilleur » : le plan de Rishi Sunak pour sauver son emploi

Une grande partie de Westminster a ricané plus tôt ce mois-ci lorsque Rishi Sunak a qualifié Keir Starmer de « Captain Hindsight ». Mais ce surnom prêt à mème en dit long sur le plan du Premier ministre britannique pour sauver son emploi : ne regardez pas en arrière. Foncez en avant. J’espère pour le mieux.

Décrire le leader travailliste comme étant passéiste et opportuniste faisait partie des tactiques discutées ce mois-ci lors des réunions stratégiques de haut niveau au siège du Parti conservateur, selon des personnes informées des délibérations. L’idée est d’établir un contraste entre M. Sunak, 43 ans, et son rival de 61 ans, tout en essayant d’écarter les tentatives visant à blâmer le Premier ministre pour le bilan des conservateurs en matière de services publics et d’économie.

Vous déterrez les décisions de M. Sunak de reporter les réparations des écoles ? Vingt-vingtième recul. Profiter de l’évasion d’un suspect de terrorisme pour soulever des questions sur le financement des prisons ? Une tentative de marquer des points à bas prix. « C’est exactement le genre d’opportunisme politique que nous attendons de la part du capitaine Hindsight ici », a lancé M. Sunak à Starmer à la Chambre des communes ce mois-ci.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Les stratèges de M. Sunak estiment qu’amener les électeurs à se concentrer sur celui qui sera le mieux placé pour diriger la Grande-Bretagne au cours des cinq à dix prochaines années est leur meilleur espoir pour éviter une défaite lors d’élections qui devraient avoir lieu en novembre 2024. L’objectif est de dépeindre M. Sunak. comme plus positif, dynamique et ambitieux, mieux équipé pour relever de nouveaux défis tels que le passage aux véhicules électriques et l’essor de l’IA, ont déclaré les sources.

À cette fin, M. Sunak et ses principaux collaborateurs politiques se sont concentrés sur l’élaboration de propositions politiques plus audacieuses à mettre en œuvre dans les semaines à venir, conçues pour présenter une vision tournée vers l’avenir aux électeurs. L’espoir est que cette stratégie renforcera une critique commune à l’égard de Starmer, selon laquelle il est prudent et peu inspirant, et réduira l’avance d’environ 20 points du Labour dans les sondages.

Les collaborateurs de M. Sunak ont ​​été encouragés par l’analyse de James Johnson, co-fondateur du sondeur JL Partners, qui a vu des opinions négatives sur Starmer apparaître dans des groupes de discussion d’électeurs clés ces dernières semaines.

« Deux facteurs signifient que, même si c’est clairement l’avantage travailliste pour le moment, les prochaines élections sont toujours à gagner », a déclaré Johnson, ancien collaborateur de l’ex-Première ministre Theresa May. « Premièrement, l’extrême volatilité de l’électorat, qui est plus susceptible que jamais de changer d’avis. Deuxièmement, le fait que Starmer est toujours mal perçu par les électeurs influents qui comptent le plus. »

Changement stratégique

Cela nécessite un changement stratégique de la part de l’équipe de M. Sunak, qui considérait en grande partie que sa tâche consistait à atténuer l’ampleur d’une défaite inévitable depuis qu’elle a pris le pouvoir après le mandat bref et chaotique de l’ancienne Première ministre Liz Truss, il y a près d’un an. Depuis lors, M. Sunak s’est largement tenu à ses soi-disant cinq engagements – notamment réduire de moitié l’inflation et développer l’économie – et a résisté aux appels en faveur d’une vision plus large.

Aujourd’hui, certains au sein du n°10 affirment qu’ils ont besoin d’une stratégie plus large pour gagner. Un responsable a déclaré qu’il était clair que les chances étaient en faveur du Parti travailliste, mais a fait valoir que le domaine des possibilités incluait une victoire surprise et pas seulement une défaite respectable.

Le défi de ce plan ciel bleu est qu’il suppose qu’il peut contrecarrer le désir de changement de l’électorat après 13 ans de règne conservateur. Le parti a perdu plus de 1 000 sièges aux élections locales de mai et a été battu lors de deux élections parlementaires majeures en juillet, même s’il a occupé de justesse l’ancien siège de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

Starmer, quant à lui, ressemble de plus en plus à un Premier ministre en attente, se rendant à La Haye cette semaine pour vanter ses projets de contrôle des frontières et prévoyant de rencontrer le président français Emmanuel Macron à l’Elysée dans les prochains jours. L’avance du Parti travailliste dans les sondages s’est élargie à 22 points cette semaine, selon la société de sondage YouGov.

Le leader travailliste britannique Keir Starmer.

Chaque semaine semble apporter de nouveaux rappels sur la manière dont les services publics ont décliné ces dernières années, y compris le mandat de plus de deux ans de M. Sunak à la tête du Trésor. La décision du gouvernement de fermer plus de 100 écoles en raison des efforts déployés depuis longtemps pour remplacer un type de béton faible, populaire dans les années 1960 et 1970, semblait adaptée aux efforts du parti travailliste pour accuser M. Sunak de négligence.

Lors de leur confrontation hebdomadaire au Parlement, Starmer a rétorqué que M. Sunak était un « homme de l’inaction ». « Chaque semaine, quel que soit le sujet, le Premier ministre dresse un tableau comme si tout allait bien là-bas. C’est tellement en contradiction avec l’expérience vécue dans le monde réel », a déclaré Starmer.

Les collaborateurs de Downing Street veulent faire de la confrontation Sunak-Starmer une élection présidentielle axée sur la personnalité. Ils disent que le public n’a pas encore vu les meilleures qualités de M. Sunak et espèrent que son discours lors de la conférence conservatrice en octobre pourrait constituer un moment décisif. Ils espèrent qu’un redressement économique l’année prochaine pourrait apporter un certain soulagement aux Britanniques juste avant de se rendre aux urnes.

Trop prudent

Starmer pourrait faire face à ses propres défis s’il tente de contrer les critiques selon lesquelles il est trop prudent en détaillant la manière dont il gérerait les questions controversées. Il en a eu un avant-goût cette semaine alors que les journaux de droite critiquaient les projets de Starmer visant à réduire l’immigration à travers la Manche.

Pourtant, certaines des mesures politiques prévues par M. Sunak – comme la réduction éventuelle du projet de train à grande vitesse HS2 vers Manchester – risquent d’aliéner davantage les électeurs. Et il est difficile de dire aux électeurs de ne pas regarder en arrière alors que des problèmes de longue date continuent d’interrompre leur vie quotidienne.

John McTernan, stratège politique et ancien conseiller de l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair et de la Première ministre australienne Julia Gillard, a déclaré que le Premier ministre avait l’occasion de rompre définitivement avec la politique de ses prédécesseurs.

« Le problème de Sunak, c’est qu’on n’a qu’une seule chance de faire une première impression », a déclaré McTernan.

