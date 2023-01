“Ne regardez pas en arrière avec colère”: le ministre allemand cite Oasis à propos du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La ministre allemande des Affaires étrangères a cité Oasis alors qu’elle exprimait son optimisme quant au fait que le Royaume-Uni et l’UE pourraient sortir de leur querelle post-Brexit sur le protocole d’Irlande du Nord.

Annalena Baerbock a déclaré que les accords commerciaux de l’Irlande du Nord restaient le “talon d’Achille” des relations entre la Grande-Bretagne et le bloc – mais a déclaré qu’elle espérait qu’un compromis “responsable et pragmatique” pourrait bientôt être trouvé.

“Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous pouvons décider d’avancer vers un bon avenir commun”, a déclaré le ministre après avoir rencontré le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly à Londres.

Se référant au plus grand succès des frères Gallagher en discutant de l’expérience «amère» du Brexit, Mme Baerbock a déclaré: «C’est comme avoir perdu un membre de la famille … nous voulons laisser derrière nous les blessures du passé. Ou comme nous avions tendance à chanter quand j’étudiais ici – ne te retourne pas avec colère.

M. Cleverly a déclaré que les pourparlers avançaient “assez vite” pour résoudre le différend sur le protocole – suggèrent que le gouvernement de Rishi Sunak voulait un accord avant le 25e anniversaire de l’accord du Vendredi Saint en avril.

“Nous n’allons pas attendre un anniversaire, nous y travaillons avec toute la rapidité et l’empressement, comme vous vous en doutez, et nous continuerons à travailler intensément vers une résolution”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe jeudi. .

“Nous avançons assez rapidement et faisons énormément de bon travail”, a-t-il ajouté. “Nous saluons très, très bien le ton beaucoup plus constructif dans les conversations que nous avons eues entre le Royaume-Uni et le [European] Commission.”

Alors que les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE continuent de discuter des moyens du protocole pour faciliter les contrôles des marchandises circulant entre GB et NI, le gouvernement de Rishi Sunak soutient qu’il pourrait utiliser un projet de loi très controversé pour réviser unilatéralement l’arrangement si les négociations échouent.

Mme Baerbock a déclaré que l’UE était disposée à répondre aux préoccupations du Royaume-Uni concernant le protocole “avec un esprit de créativité et de flexibilité” – affirmant qu’elle souhaitait que la musique d’ambiance positive conduise à “des négociations et des décisions concrètes afin que nous puissions trouver une solution”.

Pendant ce temps, le n ° 10 s’est félicité d’un changement de ton apparent de la part du gouvernement irlandais après que le premier ministre Leo Varadkar a déclaré plus tôt cette semaine qu’il estimait que le protocole était “un peu trop strict” et a admis que “toutes les parties” avaient commis des erreurs lors du Brexit.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré que le gouvernement britannique “avait déclaré depuis un certain temps maintenant que nous avions toujours pensé qu’il était possible de promulguer le protocole de manière flexible, et donc évidemment ces commentaires sont les bienvenus”.

Mais le porte-parole de M. Varadkar a déclaré plus tard que le Premier ministre irlandais n’avait pas l’intention de suggérer que le texte du protocole – accepté par le gouvernement de Boris Johnson – pourrait être renégocié.

Il a déclaré que le Taoiseach n’avait fait qu’indiquer que la flexibilité dans la mise en œuvre du protocole était importante.