Ne regardez pas directement une éclipse solaire sans une protection adéquate

Le 14 octobre, il y aura une éclipse solaire visible dans plusieurs régions des États-Unis, principalement sur la côte ouest, dans des États comme la Californie et l’Oregon.

En fonction des conditions météorologiques, l’éclipse solaire annulaire apparaîtra visible dans l’Oregon à 9h13 PDT et se terminera au Texas à 12h03 CDT, selon NASA. L’éclipse peut également être partiellement visible dans d’autres régions du pays.

On vous a peut-être dit que vous ne devriez pas regarder directement une éclipse solaire et vous en avez ri, mais ce que cet ophtalmologiste a à dire vous fera probablement changer d’avis.

« La pire chose que nous puissions faire est de regarder directement l’éclipse », déclare Ronald Benner, optométriste et président de l’Association américaine d’optométrie. « Même une fraction de seconde. »

« Regarder [an] éclipse, la quantité de rayonnement solaire qui se dégage peut en fait brûler l’intérieur du globe oculaire. Un peu comme un coup de soleil, mais pas vraiment un coup de soleil », explique Benner. « Cela affecte en fait le neurotissu à l’arrière de l’œil, qui est le tissu cérébral. »

Mais contrairement à un coup de soleil, « une fois que ce tissu a été endommagé, il peut ou ne jamais guérir », ajoute-t-il.

Vous risquez des dommages permanents en regardant une éclipse solaire sans protection oculaire

Le terme approprié pour « cécité due aux éclipses » est rétinopathie solaire, et elle peut potentiellement affaiblir votre vue.

Selon AOAles symptômes que les gens peuvent ressentir après avoir observé une éclipse solaire sans protection adéquate comprennent :

Perte de vision centrale

Vision des couleurs altérée

Vision déformée

Les dommages causés par la « cécité due aux éclipses » ne se manifestent pas toujours immédiatement, ajoute Benner.

« Les effets de la rétinopathie solaire n’apparaissent parfois que quatre à six à dix heures après que les brûlures se soient déjà produites », dit-il. « Ensuite, la situation empire continuellement au cours des jours suivants. À partir de ce moment-là, la situation peut se rétablir. Elle peut se rétablir en six jours, elle peut se rétablir en six mois. [or] il se peut qu’il ne s’en remette jamais.

Alors comment avoir un aperçu de cette expérience unique tout en protégeant ses yeux ? « Assurez-vous de porter des lunettes de protection », explique Benner.

Comment observer l’éclipse solaire en toute sécurité

Porter des lunettes de protection pour observer l’éclipse solaire est la précaution la plus sûre que vous puissiez prendre pour l’observer, mais il est important d’en avoir les bonnes.

« Les lunettes de soleil, les télescopes non filtrés et les filtres polarisants ne sont pas sûrs à utiliser pour observer une éclipse », selon AOA.

Même les lunettes de soleil les plus foncées ne vous protégeront pas si elles ne répondent pas à certaines exigences, ajoute Benner. Les lunettes ou viseurs, y compris les télescopes, que vous utilisez pour observer l’éclipse solaire doivent être conformes à la norme 12312-2 de l’Organisation internationale de normalisation, ou ISO, selon le Société astronomique américaine.

Vous pouvez également choisir de regarder l’éclipse solaire à travers des vidéos ou en visionnant des images de celle-ci sur les réseaux sociaux ou à la télévision si c’est le moyen le plus sûr de le faire, recommande Benner.

N’oubliez pas également que vos enfants regardent l’éclipse solaire, ajoute-t-il. Pensez à placer un post-it quelque part où vous passerez souvent, pour vous rappeler quand l’éclipse aura lieu dans votre région.

« Dans ma pratique, j’ai eu quelques personnes au fil des années qui ont eu [solar retinopathy] et ils vous diront : « Ouais, j’ai regardé l’éclipse », et leur œil n’a plus jamais été le même. Et il n’y a aucun moyen de retrouver la vision une fois que les dégâts ont été causés », explique Benner.

Pour cette éclipse solaire, Benner vous encourage à « en profiter, mais assurez-vous d’en profiter avec une protection oculaire appropriée ».

