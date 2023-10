Ne réfléchissez pas trop aux sombres nouvelles du Washington Post

Oui, les journaux ont engagé et licencié du personnel. Oui, plus qu’un un quart de tous les journaux américains (quotidiens et hebdomadaires) se sont repliés au cours des 15 dernières années. Oui, journal les revenus publicitaires ont chuté de 25 pour cent de 2019 à 2020. Oui, 42 des 100 plus grands journaux américains ne publie plus quotidiennement. Et oui, comme vous le savez bien, le Washington Post vient d’annoncer 240 rachats volontaires – près de 10 pour cent de son personnel – pour corriger ses prévisions commerciales « trop optimistes » non réalisées. Pourtant, le cœur bat toujours. Le Poste aura toujours un salle de rédaction du 940soit 360 journalistes de plus que le journal qui en employait il y a dix ans.

Pourquoi la prophétie presque universelle de la disparition du journal ne se réalise-t-elle pas ? Le New York Timesque Crichton a préparé pour l’enterrement, a vu son capitalisation boursière est passée d’un niveau bas d’environ 710 millions de dollars en 2008 à 7 milliards de dollars aujourd’hui, grâce à son succès dans la vente d’abonnements numériques. Le Washington Post perd de l’argentmais pas le le journal Wall Streetet le l’industrie dans son ensemble est effectivement rentable.

Ce que Crichton et les autres voyants ont manqué – et continuent de manquer – c’est la pérennité du médium. La diffusion et les recettes publicitaires ont chuté depuis l’apogée des années 1980, mais ce que personne ne semble avoir prédit, c’est la volonté des lecteurs, c’est-à-dire des abonnés, d’en couvrir les coûts. En 2013, le Washington Post facturé environ 130 $ par an pour la livraison à domicile. Aujourd’hui, cela coûte environ 700 $. Ces tarifs croissants ont été uniformes dans l’ensemble du secteur, comme l’a documenté H. Iris Chyi de l’Université du Texas. Crichton et sa compagnie semblent avoir sous-estimé l’importance vitale du journal physique ou de son site Web payant pour les lecteurs habitués.

Les prophètes ont également sous-estimé le succès du New York Times et le journal Wall Street cela aurait été particulièrement important pour attirer les abonnements numériques. Le Fois A environ 9,19 millions d’abonnés au numérique uniquement sur ses sites, et le Journal environ 3 millions. L’hybride imprimé-numérique a prolongé la durée de vie des journaux d’une manière que Crichton n’aurait jamais imaginée.

Cela ne veut pas dire que l’extinction sera retardée pour toujours. Plus le lecteur est âgé, plus le secteur a appris à apprendre, plus il est disposé à payer. Alors que les lecteurs plus âgés disparaissent et sont remplacés dans ce groupe démographique par des personnes qui n’ont pas grandi en lisant les journaux, que fera l’industrie ? Quintupler encore le prix de l’abonnement ? Priez pour que cela puisse attirer davantage de clients numériques payants ?

Ce que personne ne nie, c’est que l’industrie de la presse est en déclin, et ce depuis longtemps. En 1976, Los Angeles Times Le rédacteur médiatique David Shaw a repéré la crise et a demandé dans un série en plusieurs parties« Tenez-vous désormais entre vos mains une espèce en voie de disparition ?

La question de Shaw reste aussi valable que la prédiction de Crichton. À un moment donné, le fond tombera dans le secteur du journal en tant que journal. Mais quand? En 2020, l’industrie était évaluée à environ 20,8 milliards de dollars, mais son taux de croissance annuel composé était prévu en 2020. une analyse de marché à -6,5 pour cent, réduisant sa valeur attendue à 10,7 milliards de dollars d’ici 2030.

De toute évidence, à ce rythme, le secteur de la presse ne peut continuer éternellement que comme une démonstration de Le paradoxe de Zénon, qui dit qu’une flèche n’atteint jamais sa cible car elle doit parcourir un nombre infini de tranches d’espace en un temps fini. Théoriquement, dans le futur, les affaires du journal se chiffreront en quelques centimes plutôt qu’en milliards ou en millions de dollars. Mais un signe de la santé relative des journaux est l’intérêt que l’industrie suscite des hedge funds comme Alden Global Capital, Chatham Asset Management et Apollo Global Capital, qui ont investi dans le secteur de la presse en difficulté avec l’intention de gérer le déclin en réalisant des bénéfices. Comment? En facturant de plus en plus pour de moins en moins (comme peuvent en témoigner de nombreux journalistes licenciés) jusqu’au jour, pas tout à fait comme prévu, où le journal disparaît au-delà du point de fuite dans un « pouf » de papier et d’encre.

Crichton, décédé en 2008, était optimiste quant à sa prédiction erronée lorsque Je lui en ai parlé en 2002lorsque les journaux étaient relativement en bonne santé, et pas envie de se réjouir en 2008 alors que, pendant la crise économique, ses prévisions semblaient exactes. Que dirait-il aujourd’hui s’il était encore en vie ? Que le New York Times a dépassé ses attentes avec sa réinvention et que le Washington Post avait-il besoin de plus que les milliards du propriétaire Jeff Bezos pour se protéger jusqu’au bout ?

Ou bien, il pourrait s’en tenir à ses positions, affirmant que la mort nous emporte tous, et qu’il ne faudra peut-être pas longtemps avant que tous les journaux, sauf une poignée, soient morts ou tellement diminués que les lecteurs le souhaiteraient.

