Ne radiez pas Cristiano Ronaldo, prévient Xherdan Shaqiri

Cristiano Ronaldo a peut-être 37 ans et est sans club, mais le Suisse Xherdan Shaqiri, dont l’équipe affrontera le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde mardi, dit que ce serait une erreur de le considérer comme une force en déclin.

“Vous ne pouvez pas radier Cristiano, il est l’un des meilleurs joueurs du monde avec (Lionel) Messi”, a déclaré Shaqiri aux journalistes après l’entraînement dimanche.

“Ce gars peut marquer n’importe quelle seconde, n’importe quelle minute, il a de l’expérience et tout le monde sait à quel point il est important pour le Portugal et pour son équipe”, a ajouté l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich, qui a marqué lors de la victoire 3-2 de la Suisse contre la Serbie vendredi. qui leur a assuré une place dans la phase à élimination directe.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ronaldo, qui a été libéré par Manchester United après son interview télévisée controversée, a marqué une fois jusqu’à présent dans ce tournoi, avec un penalty lors de la victoire 3-2 de la phase de groupes d’ouverture contre le Ghana.

Mais Shaqiri, qui joue maintenant dans la Major League Soccer avec Chicago Fire, sait que quelle que soit la menace de Ronaldo, il existe également de nombreuses autres sources de danger en provenance du Portugal.

“Nous devons connaître aussi les autres joueurs car il n’y a pas que Ronaldo, ils ont de très bons joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent faire une grande différence et nous devons donner vraiment une très bonne performance car son KO et tout peut arriver dans le 95 -100 minutes et nous l’attendons avec impatience”, a-t-il déclaré.

Alors que Shaqiri est établi comme la principale force créative du côté suisse, il dit que la clé de leurs chances de succès réside dans leur capacité en tant que collectif.

“La clé est d’avoir une performance spéciale de toute l’équipe. Il n’y a pas de Cristianos dans notre équipe, nous devons avoir toute l’équipe pour réussir. Si tout le monde reste solidaire, tout le monde atteint son plus haut niveau de performance, je suis sûr que nous avons une chance de passer”, a-t-il déclaré.

Les deux équipes se sont affrontées deux fois dans la Ligue des Nations en juin, le Portugal remportant une victoire 4-0 à Lisbonne avec Ronaldo marquant deux fois, mais une semaine plus tard, les Suisses ont pris leur revanche avec une victoire 1-0 à Genève.

Mais Shaqiri dit que la pression accrue d’un match à élimination directe de la Coupe du monde rend les performances passées sans importance.

“Nous connaissons le Portugal, nous les avons affrontés plusieurs fois en matches amicaux, en Ligue des Nations, nous en avons perdu, nous en avons gagné, pour moi tout est ouvert, c’est un match à élimination directe mais nous savons qu’ils vont être une bonne équipe.

“Nous avons besoin d’une grande, grande performance, une performance spéciale si nous voulons passer”, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici