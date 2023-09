Ne provoquez pas de problèmes, dit la Chine aux Philippines après que de faux pêcheurs ont coupé la barrière en mer de Chine méridionale

Les Philippines affirment que tout va bien après une « opération spéciale » au cours de laquelle des garde-côtes déguisés ont coupé une barrière chinoise.

Mais la Chine a averti son voisin de faire preuve de prudence.

Une augmentation générale des tensions entre les pays ravive un différend sur le récif de Scarborough que les deux revendiquent.

Les Philippines ont déclaré mardi qu’il n’y avait aucun signe d’impasse sur un haut-fond âprement contesté détenu par la Chine dans la mer de Chine méridionale, un jour après que ses garde-côtes ont sectionné une barrière flottante installée par Pékin pour bloquer ses pêcheurs.

Mais la Chine a averti son voisin de ne pas créer de problèmes.

Les garde-côtes chinois ont retiré les restes de la barrière à bouées à billes du haut-fond de Scarborough, a déclaré un porte-parole des garde-côtes philippins, ajoutant que Pékin avait réagi avec mesure à la présence du navire, qui a atteint son point le plus proche de l’atoll stratégique depuis que la Chine s’en est emparé en 2017. 2012.

Alors que des garde-côtes se faisaient passer pour des pêcheurs à bord d’un petit bateau, les Philippines ont déclaré lundi avoir exécuté une « opération spéciale » pour couper la barrière de 300 m sur le haut-fond, l’une des formations maritimes les plus contestées d’Asie, une décision qui pourrait tendre davantage les liens qui se sont détériorées au cours de la dernière année.

Le porte-parole des garde-côtes, le commodore Jay Tarriela, a déclaré que quatre navires chinois se trouvaient dans la zone lorsqu’un navire philippin s’est approché et qu’ils n’étaient « pas si agressifs », ajoutant qu’il était clair que des médias étaient à bord du navire philippin.

Les Chinois ont enlevé la barrière, quelques heures après avoir découvert qu’elle n’était plus alignée et bloquait la lagune, a déclaré Tarriela à la radio DWPM.

« Ils pourraient encore rendre la barrière flottante une fois de plus, ils pourraient encore faire de l’ombre et des manœuvres dangereuses », a-t-il déclaré à CNN Philippines, ajoutant que les Philippines « ne reculeront pas » et maintiendront leur présence en mer.

L’avertissement de la Chine

Mardi, cependant, Pékin a averti Manille de ne pas « provoquer de troubles » en réponse à l’incident.

« La Chine défend fermement la souveraineté et les droits et intérêts maritimes de l’île de Huangyan », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, ajoutant : « Nous conseillons aux Philippines de ne pas provoquer ou attiser de troubles ».

Le Scarborough Shoal, un lieu de pêche privilégié situé à environ 200 km au large des Philippines et dans sa zone économique exclusive (ZEE), a été le théâtre de décennies de conflits intermittents sur la souveraineté.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré plus tôt que ses garde-côtes avaient agi vendredi pour repousser un navire philippin « s’introduisant » dans des eaux incontestablement chinoises.

Les Philippines et la Chine se sont affrontées à plusieurs reprises sur le banc, mais sous la précédente administration pro-chinoise de Manille, la tension avait été abaissée pendant plusieurs années.

Mais les liens se sont détériorés cette année, alors que le nouveau président Ferdinand Marcos Jr, qui a autorisé la suppression du cordon, cherche à renforcer les relations avec l’allié des États-Unis.

Ces efforts consistaient notamment à donner à l’armée américaine un accès élargi aux bases philippines.

Les navires des deux pays se sont affrontés à plusieurs reprises cette année ailleurs dans la ZEE philippine, comme au Second Thomas Shoal.

Là-bas, Manille a accusé la Chine d’actes dangereux et agressifs en bloquant les missions de ravitaillement d’une poignée de troupes stationnées sur un navire de guerre rouillé et échoué.

La Chine déclare que l’occupation est illégale.

Lundi soir, le tabloïd nationaliste chinois Global Times a publié un article citant un expert affirmant que les décideurs philippins agissaient sous l’influence des États-Unis déterminés à déclencher des conflits en mer de Chine méridionale pour contenir Pékin.

Le contrôle de ce haut-fond, situé à environ 850 km au large de la Chine continentale, est une question sensible pour Pékin, qui y maintient depuis une décennie une présence constante de navires de garde-côtes et de bateaux de pêche.

L’affleurement rocheux figurait dans une affaire portée par les Philippines devant la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui a statué en 2016 que la revendication de la Chine sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale n’avait aucun fondement au regard du droit international.

La Chine ne reconnaît pas cette décision.

Reportage supplémentaire de l’AFP