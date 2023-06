Ne prétendons pas que le Parti travailliste a trouvé un moyen de désamorcer la « bombe à retardement hypothécaire » | Nils Pratley

LLe « plan en cinq points » d’abour pour atténuer les difficultés du marché hypothécaire peut se résumer à une seule idée : s’acharner sur les prêteurs – les banques et les sociétés de crédit immobilier – pour les faire bien jouer avec les emprunteurs surchargés.

On ne peut pas appeler cela une idée radicale, cependant. Premièrement, il est dans l’intérêt des prêteurs eux-mêmes, jusqu’à un certain point, d’être flexibles, par exemple en allongeant la durée du prêt, en accordant un congé de paiement ou en permettant à un emprunteur de passer à des accords d’intérêts uniquement pendant un certain temps. Deuxièmement, de nombreuses banques disent qu’elles ont déjà mis en place de telles politiques, même si les critiques disent qu’elles ne les annoncent pas avec enthousiasme.

En fin de compte, cependant, le pire résultat pour les banques serait un effondrement de la demande de la valeur des maisons. Ils souhaiteraient aussi certainement éviter une situation dans laquelle les politiciens commencent à se demander si leurs légendaires « vérifications d’abordabilité » sur les prêts immobiliers étaient à la hauteur.

Et la bonne nouvelle est que les prêteurs peuvent certainement tolérer une série de pressions politiques qui exigent une plus grande tolérance. Une caractéristique du cycle actuel de hausse des taux qui a commencé en décembre 2021 est le niveau remarquablement bas de créances irrécouvrables et de défauts de paiement qui sont apparus.

Du côté commercial de leurs portefeuilles de prêts, les banques n’ont pas vu les défauts de paiement créés par la pandémie qu’elles imaginaient au départ. « Résilience » est un mot couramment utilisé par les banques dans les récents rapports trimestriels sur les prêts commerciaux. Du côté des prêts hypothécaires et de la consommation, le chômage a toujours été le meilleur prédicteur des défaillances : puisque nous avons actuellement les niveaux de chômage les plus bas depuis le milieu des années 1970, la situation y est également solide.

1,4 million de titulaires de prêts hypothécaires au Royaume-Uni font face à un revenu disponible de 20% touché par les hausses de taux En savoir plus

Pendant ce temps, les marges d’intérêt nettes – la différence entre ce qu’une banque verse aux déposants et ce qu’elle facture sur les prêts – ont augmenté. Donc, oui, si l’abstention oblige les banques à absorber quelques coûts, elles peuvent se le permettre. Les travaillistes poussent dans la bonne direction, même s’ils acceptent que « certains prêteurs offrent des mesures similaires » à celles qu’ils proposent et qu’il s’agit vraiment de créer une approche uniforme.

La partie intéressante du plan se résume donc à ce qu’il exhorte le gouvernement à dire à la Financial Conduct Authority, le principal régulateur financier, d’émettre une instruction formelle aux prêteurs selon laquelle la cote de crédit des emprunteurs ne devrait pas être affectée, un point soulevé par le militant Martin Lewis. Les emprunteurs auraient le droit de demander un accord temporaire portant uniquement sur les intérêts ou une durée de remboursement plus longue ; les prêteurs devraient attendre six mois avant d’engager une procédure de reprise de possession. Les mesures seraient réexaminées après 12 mois.

Une ordonnance de la FCA, par opposition aux « conseils » réglementaires habituels pour traiter les clients équitablement, serait-elle utile ? Éventuellement : les emprunteurs pourraient entamer une conversation avec leur prêteur en sachant à quoi s’attendre. Et la mesure de non-reprise de possession de six mois pourrait offrir un certain confort, même si les prêteurs disent qu’un processus de reprise de possession prend déjà plus de temps.

Mais ne prétendons pas que le Parti travailliste a en quelque sorte découvert un moyen ingénieux de désamorcer la « bombe à retardement hypothécaire ». La possibilité de différer ou de lisser les paiements n’est qu’une forme indirecte de soutien : les intérêts et le principal doivent toujours être payés à terme. Comme le Premier ministre, Rishi Sunak, et le chancelier, Jeremy Hunt, le Parti travailliste semble avoir conclu que l’offre d’un soutien direct aux titulaires d’hypothèques ne se justifie pas.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Tout à fait raison aussi: il ne sert à rien que le gouvernement et la Banque d’Angleterre tirent dans des directions opposées, et les aides directes aux propriétaires sont sûrement un non-démarreur lorsque les locataires ont tendance à être plus pauvres. Il n’y a qu’une poignée de députés conservateurs trussites (et, curieusement, John McDonnell, l’ancien chancelier fantôme du Labour) qui flirtent avec l’idée de réintroduire un allégement fiscal sur les intérêts hypothécaires.

La direction travailliste fait donc partie du consensus selon lequel l’aide aux propriétaires devrait prendre la forme de modifications des conditions hypothécaires. Pourtant, c’est une politique intelligente de montrer qu’elle augmente la pression sur les banques. Hunt rencontre leurs directeurs généraux vendredi. Le chancelier sera désormais soumis à plus de pression pour produire quelque chose de plus charnu que les «engagements» lâches qui émergent généralement de telles rencontres.