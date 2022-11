Ne présumez pas que Danielle Smith arrêtera de relancer le COVID si c’est ce que veulent les Albertains

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

Cet article d’opinion, basé sur ses conclusions, est de Duane Bratt, politologue et conseiller académique de ce projet de recherche.

Malgré toute l’attention portée à la proposition de loi sur la souveraineté de Danielle Smith, la véritable force galvanisante derrière sa direction du Parti conservateur uni était sa fixation sur la remise en cause des règles COVID auxquelles elle et sa base s’opposaient si fortement.

Mais ce ne sont que des opinions partagées par une minorité d’Albertains et une faible majorité de partisans de l’UCP, selon de nouveaux sondages commandés par CBC News.

Avant d’entrer dans la course, Smith avait promu sur elle émission de radio Traitements COVID tels que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine. Elle était si sceptique à l’égard des vaccins qu’elle s’est envolée pour l’Arizona pour se faire vacciner par Johnson & Johnson parce qu’il ne s’agissait pas d’ARNm, et a admis qu’elle ne l’avait fait qu’à cause de coercitions qui auraient limité sa capacité à voyager.

Pendant la course, Smith a promis plus de masquage scolaire ni d’apprentissage à distance. Smith s’est également engagé à modifier la Loi sur les droits de la personne de l’Alberta faire du statut de vaccin une classe protégée.

Alors naturellement, après être devenue première ministre, elle a continué à vouloir relancer le COVID, et elle le fait si souvent.

covid, covid, covid

Au cours des quatre premières semaines, elle a affirmé que les non vaccinés étaient les plus personnes discriminées qu’elle avait vu de son vivant, s’est engagée à écarter le médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, publiquement s’est excusé à toute personne affectée par les règles COVID et a déclaré qu’elle voulait pardonner aux personnes qui ont été condamnées à une amende ou emprisonnées pour avoir défié les restrictions COVID. La semaine dernière, elle a déclaré qu’elle serait la bienvenue en tant que conseillère COVID Dr Paul Alexandre le Canadien qui avait poussé l’administration Trump à adopter l’immunité collective et a participé à l’émission du théoricien du complot Alex Jones pour affirmer que les vaccins étaient une arme biologique.

Ce n’est pas de l’opportunisme politique de la part de Smith. Si c’était le cas, elle dirait des choses différentes maintenant qu’elle est première ministre. Plus d’un semestre retiré des restrictions COVID, le public les soutient toujours.

La moitié des Albertains estimaient que les mesures de santé publique étaient appliquées au bon rythme, tandis que 18 % disaient qu’elles n’étaient pas assez strictes, selon le sondage de Janet Brown Opinion Research. Cela fait 68%, ne laissant que 30% qui se sentaient trop stricts – le groupe auquel Smith prêche et dont le soutien a suffi à lui faire gagner la direction de l’UCP.

La plupart des politiciens, confrontés à une question 70-30, choisiraient facilement la majorité. Par exemple, l’ancien premier ministre Ralph Klein était célèbre pour avoir découvert dans quelle direction se dirigeait le défilé, puis s’être placé devant.

Les données des sondages de Janet Brown révèlent encore plus de déconnexion en ce qui concerne les manifestations de convoi à Coutts et à Ottawa, qui concernaient apparemment les règles fédérales et provinciales en cas de pandémie. Cinquante-neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré ne pas comprendre les préoccupations exprimées par les manifestants du convoi, tandis que seulement 37 % étaient d’accord avec leurs préoccupations.

En fait, 54 % des Albertains ont même approuvé la gestion de la COVID par le gouvernement fédéral, y compris, fait remarquable, près de la moitié des partisans de l’UCP. Pourtant, Smith a mis Todd Löwen une critique de longue date des règles COVID qui s’est également rendue à Ottawa dans le cadre du convoi, dans son cabinet, tandis que d’autres qui ont participé ou soutenu le blocus de Coutts restent dans le caucus de l’UCP et viennent d’être élus au Carte UCP .

Dans une interview accordée au Western Standard, Smith soutenu que “Je pense que les experts nous ont laissé tomber, donc je ne suis pas intéressé à prendre des conseils de leur part.” Ce sentiment de Smith est un comportement populiste classique qui fait l’éloge du “bon sens des gens ordinaires” contre les opinions élitistes des experts.

Les opposants aux mesures COVID dans le monde entier se sont tournés vers “faire leurs propres recherches” qui ont souligné l’importance des opinions marginales des médecins discrédités par rapport aux professionnels de la santé traditionnels. Dans une analyse fascinante, Justin Ling a montré que les « propres recherches » de Danielle Smith impliquaient de consulter sites Web obscurs qui trafiquaient souvent des théories du complot.

Le problème politique de Smith est que les Albertains ont en fait plus confiance dans les experts en octobre 2022 qu’avant le COVID. C’est pourquoi les critiques de Smith à l’égard des services de santé de l’Alberta et du Dr Deena Hinshaw ont alarmé tant d’Albertains, y compris ceux de son propre parti (en dehors de sa base inconditionnelle).

Pourquoi Smith est-il hors-jeu avec l’opinion publique sur COVID? Il ne s’agit pas d’essayer de gagner une élection. Sa décision de relancer le COVID est un facteur majeur pour lequel l’UCP est à la traîne du NPD dans le sondage et pourquoi sa cote d’approbation est à la traîne de la chef du NPD, Rachel Notley.

Ce n’est pas par partisanerie. Soixante et un pour cent de ceux qui ont l’intention de voter pour l’UCP en 2023 pensaient que les restrictions COVID étaient trop strictes, mais cela signifie que 37 % des partisans de l’UCP estimaient que les restrictions COVID étaient appropriées ou pas assez strictes.

En outre, seulement la moitié des partisans de l’UCP ont déclaré que le gouvernement devrait faire confiance à la pensée terre-à-terre des gens ordinaires plutôt qu’aux experts. Smith ne poursuit donc pas une politique extrêmement populaire au sein de son propre parti. Son parti est divisé en interne.

La première ministre Danielle Smith célèbre sa victoire lors d’une élection partielle à Medicine Hat. Même son propre parti est divisé lorsqu’il s’agit de croire aux restrictions COVID ou à la sagesse des experts. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Une meilleure explication de l’opposition de Smith aux restrictions et aux vaccins COVID est qu’elle y croit fermement. Son comportement personnel, son émission de radio, ses newsletters et ses publications sur les réseaux sociaux – avant sa nouvelle carrière politique – démontrent que Smith est absolument convaincue que les experts ont induit les gens en erreur à propos de COVID.

Et suffisamment de membres de l’UCP – à peine plus de la moitié au sixième tour de scrutin – étaient d’accord avec elle.

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Recherche d’opinion . L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui impliquait de contacter les répondants par téléphone et de leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.